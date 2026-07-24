Cipolletti celebra la creatividad con una muestra de Arteterapia y Acuarela

Este viernes se inaugura en el Centro de Artes Visuales la exposición abierta a todo el público.

Con la idea de poder reunir los trabajos realizados, los participantes del Taller de Arteterapia y el Taller de Acuarela pertenecientes a la Dirección General de Cultura de Municipalidad de Cipolletti , se realizará una muestra este viernes por la tarde.

Se trata de una muestra que refleja procesos creativos, sensibilidad y la diversidad de miradas que nacen a través del arte, producto del trabajo sostenido de quienes participaron de ambos espacios durante el año.

Sobre los resultados alcanzados en el Taller de Acuarela, la profesora a cargo, Nadia Luceros , destacó: “es el cierre con los resultados reflejados en obras realmente bellas, las cuales fueron logradas por las estudiantes luego de haber adquirido y aprendido las técnicas de la acuarela y sus dificultades, atravesando el proceso con curiosidad, paciencia y perseverancia. Las obras en esta muestra reflejan ese recorrido y son la celebración del camino transitado a través del taller, y de la confianza que les generó incursionar por primera vez en la técnica de acuarela”.

En cuanto al Taller de Arteterapia, Luceros explicó: “se trabajan todas las disciplinas artísticas como medio para abordar las emociones, generando espacios de identidad y de encuentro. Se abordan diferentes técnicas y disciplinas: escritura creativa, pintura expresiva, improvisación teatral desde el clown y artesanías. Fueron los medios para expresar emociones, vivencias y situaciones que no encuentran palabras”.

De esta manera, la muestra se presenta como una celebración de la creatividad y la expresión artística, invitando a la comunidad a recorrer un espacio donde el arte se convierte en herramienta de encuentro, identidad y transformación personal.

Cipolletti apuesta al arte y la cultura

La cultura urbana se prepara para su gran fiesta en el Alto Valle. Este sábado 25 y domingo 26 de julio, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de ''Is Flow Vol. 2'', el festival de hip hop que repite formato tras una primera edición que ya se convirtió en referencia regional, con más de 100 bailarines y aficionados en 2025.

El festival, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti, Cultura Río Negro, marcas internacionales y comercios locales, tendrá dos jornadas con propuestas diferentes. El sábado 25 estará dedicado a la formación, con tres clases de una hora y media a cargo de Monti (Buenos Aires), especialista en Hip Hop Foundation; Ailu Suárez (Mar del Plata), en Litefeet; y Vicky Branda (San Martín de los Andes), en Hip Hop Coreográfico. La jornada continuará con un conversatorio abierto junto a los referentes invitados y cerrará con una Jam para todos los asistentes.

El domingo 26, en tanto, será el turno de las batallas de baile improvisadas y los shows, en una propuesta abierta tanto para quienes quieran competir como para el público que se acerque a disfrutar del espectáculo. El jurado estará compuesto por los artistas invitados junto a referentes de Cipolletti, Neuquén y General Roca. La convocatoria para participar de las batallas permanecerá abierta hasta el mismo día del evento.

Las entradas para el público tienen un valor promocional de $3.500 hasta el sábado 25, y de $5.000 en puerta durante la jornada del domingo. Toda la información sobre inscripciones, horarios y actividades puede consultarse en el Instagram del festival, @is.flow_.