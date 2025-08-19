Inclusión: la Municipalidad de Cipolletti incorpora personas con discapacidad

El convenio establece que las pasantías comenzarán en septiembre y se extenderán hasta el 31 de diciembre.

La firma del convenio se realizó en las instalaciones de APASIDO.

La Municipalidad de Cipolletti realizó un gran avance en términos de inclusión, al firmar un convenio con la Asociación Civil Patagónica de Síndrome de Down (Apasido) para que los jóvenes que asisten a la Asociación puedan realizar pasantías en el municipio .

El objetivo es contribuir con las tareas de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en general y con Síndrome de Down en particular , que suelen tener escasas oportunidades laborales en las que puedan potenciar sus capacidades.

La firma del convenio fue celebrada en las instalaciones de Apasido, que contó con la presencia de intendente Rodrigo Buteler, el secretario de Desarrollo Humano, Diego Cides y la presidenta de la Asociación, Olga Baeza y el vicepresidente, José María Fabi.

Las pasantías de Apasido comenzaron a gestarse en la nueva gestión de Rodrigo Buteler, que expresó su intención de implementar este tipo de contratos laborales inclusivos. Un compromiso que cumplirá con la incorporación de Matías y Maximiliano.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 20.58.21 El intendente Rodrigo Buteler, el secretario de Desarrollo Humano, Diego Cides y la presidenta de la Asociación, Olga Baeza.

La Asociación Civil Patagónica de Síndrome de Down tiene dos sedes, una en Cipolletti en la que asisten 33 jóvenes y una en General Roca con 27 asistentes.

La apertura del municipio de Cipolletti permite accesibilidad a las personas con discapacidad, que ofrece la oportunidad de desarrollarse en un ambiente laboral, con funciones adaptadas a sus habilidades y fortalecer sus capacidades.

Como resultado de dicho convenio, dos jóvenes de Apasido iniciarán una pasantía de cinco meses en distintas áreas de la Municipalidad. Se trata de Maximiliano y Matías, que comenzarán a asistir la última semana de agosto, a partir de ser seleccionados por la Asociación.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 20.58.20

Ambos jóvenes asisten hace tiempo a los talleres de capacitación y también transitaron experiencias en otros ámbitos laborales. Matías se desempeñó como asistente de mantenimiento y Maximiliano colaboró en una librería. Conformando dos experiencias de inmersión laboral, aprendizaje y desarrollo de sus herramientas personales.

En la actualidad, el sector de Recursos Humanos municipal se encuentra evaluando los perfiles de los jóvenes, para asignarle un puesto con funciones y tareas en las que puedan desplegar todo su potencial. La experiencia de inserción laboral permitirá que los pasantes tengan una experiencia laboral enriquecedora al formar parte de un grupo de trabajo, contribuir a su autonomía y desarrollar de la mejor manera sus capacidades y habilidades.

La autonomía como objetivo de Apasido

Apasido es una asociación civil de padres, amigos y familiares de personas con síndrome de down que se formó en agosto del 2007. Tiene como propósito promocionar la autonomía de cada integrante y persona con discapacidad que llega a la asociación.

Silvina Díaz, parte de la Comisión Directiva de Apasido explicó que la Asociación no trabaja con oficios, sino que desarrollan tareas que contribuyan con su proyecto de vida, ya sea con capacitaciones, confección del currículum vitae y el aprendizaje de habilidades.

“Nosotros trabajamos solo con jóvenes mayores de 18 años y que tengan un rastro de adultez en las decisiones, porque muchas veces están interferidas con las decisiones de adultos. Acompañamos los deseos de vivir solo, de trabajar, de tener pareja, de vivir de tal u otra manera” indicó Díaz.

Empezaron-los-trabajos-de-la-sede-propia-de-Apasido.jpg

Díaz explicó que la Asociación es un espacio de aprendizaje y capacitación para la formación de su propio proyecto de vida. Por esta razón trabajan con jóvenes mayores de 18 años con el objetivo de fortalecer su autonomía y buscar su independencia económica.

“Nosotros vamos viendo su posicionamiento adulto, su posibilidad de sostener un espacio de forma autónoma, la capacidad de resolver un conflicto, su ubicación en el contexto, son filtros sociales que van aprendiendo. Es desprenderse de lo que esperan las familias de ellos, para ejercer su propio proyecto de vida” explicó Díaz.

De esta manera, Apasido contribuye con capacitaciones, talleres pedagógicos, proyectos y convenios para construir un proyecto de vida autónomo para cada integrante de la Asociación.