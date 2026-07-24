Tiene 74 años, dos títulos internacionales y busca apoyo para volver a hacer historia en la Patagonia

De un diagnóstico médico que parecía el fin, a desafiarse a sí mismo en travesías por todo el país. La historia de un corredor rionegrino que necesita el apoyo de la comunidad.

La historia de un corredor rionegrino que necesita el apoyo de la comunidad para correr los 21k del K42 de Villa La Angostura.

Con un historial deportivo envidiable que incluye un primer puesto en el Campeonato Mundial de atletismo de montaña y otro título en el Sudamericano de 15 km , el atleta rionegrino Juan Oscar Castaño vuelve a enfocarse en su gran pasión.

A sus 74 años, el corredor se prepara de manera exclusiva para regresar a Villa La Angostura el próximo 6 de noviembre y desafiar los 21 kilómetros del K42 . Sin embargo, el elevado costo de la inscripción —actualmente en $310.000— se le hace imposible de afrontar con sus ingresos ya que es jubilado . Por eso, se encuentra realizando una rifa y apela al apoyo de vecinos , comerciantes y empresas para poder financiar la mayor parte de esta travesía.

A veces la pasión no nace, se hace; puede llegar en cualquier momento para transformarlo todo, incluso para llevarte a ser campeón mundial.

Su historia con las carreras comenzó cuando estaba por cumplir los 60. Por entonces se desempeñaba como técnico electrónico y trabajaba, como muchos, entre Cipolletti y Neuquén. Los años han pasado pero mantiene su disciplina más firme que nunca.

Su llegada al atletismo no fue casualidad, sino el fruto de un giro inesperado de la vida. Si bien había hecho ciclismo, por cuestiones laborales, debió dejarlo a un lado. en la década del 70, Juan se radicó en la ciudad de Cipolletti y luego de unos años, un dolor en la cintura le cambió el ritmo de vida ya que le detectaron una hernia de disco que requería un ingreso a quirófano.

Muchas veces, ese tipo de noticias, traen consigo la búsqueda de alternativas y de intentos de sentirse mejor. Así, Juan empezó a caminar y algo en él, cambió para siempre. Ese sería el comienzo de una historia de amor, constancia y pasión con el atletismo. Una historia que hoy esta llena de trofeos y medallas:

Conforme pasaron los años, empezó a perfeccionar su forma de entrenamiento para poder participar en las diferentes carreras. En diálogo con LM Cipolletti, Juan nos cuenta que cuando comenzó no había la información relacionada a las competencias que surgen en distintos puntos de la Patagonia y en país.

Comenzó a practicar este deporte en la ciudad hasta que llegó su primera medalla. El atleta corrió en ''La Corrida'' de Cipolletti hasta que un día, fue invitado a una competencia en valle medio. Pese a la inexperiencia, se arriesgó y entre más de 60 corredores, salió primero. Allí, la historia se transformaría en uno de los pilares de su vida.

Ha corrido en localidades frías como Caviahue o más templadas como Villa El Chocón. Hoy elige las bardas para entrenar y oxigenar el cuerpo que tanto cuida para seguir sosteniendo este amor por el deporte.

El sueño del k42

La competencia se realizará del 5 a 8 de noviembre en Villa La Angostura. Los atletas pueden inscribirse a instancias de: 10k, 21k y 42 kilómetros, GrandK y Postas 2x2K.

Es en esta instancia que el cipoleño quiere decir presente y por eso organizó una rifa solidaria. a $5.000 que sorteará cuando venda todos los números. El premoi es un proyector Full HD con WiFi Bluetooth HDMI . La actualización de números disponibles se puede ver en su perfil de Facebook: Juan Oscar Castaño.

Un mensaje de aliento

Juan Oscar Castaño invita a la comunidad a que esté en movimiento. Defensor del lema ''el deporte es salud'', invita a que la gente haga actividad física. y agrega: '' si salís a caminar trotar o correr, no es necesario que camines 10 km comenza de a poco a lo mejor los primeros día dolor de piernas pero no aflojes''.