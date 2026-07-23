El Rally del Valle Medio fue postergado el mal estado de los caminos: cuándo se realizará

La fecha que debía disputarse este fin de semana en General Conesa fue reprogramada. La organización priorizó la seguridad de los competidores.

La fecha que debía disputarse este fin de semana en General Conesa fue reprogramada. Foto: Muncipio de Chimpay.

La organización del Rally del Valle Medio confirmó la postergación de la competencia que debía desarrollarse este fin de semana en General Conesa , debido al mal estado de los caminos como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La decisión fue adoptada pensando en la seguridad de pilotos, navegantes y equipos, además de garantizar que la carrera pueda disputarse en las mejores condiciones .

Mediante declaraciones a medios de la zona, comisario deportivo, Raúl Rifo , confirmó que ''los caminos han sufrido un deterioro considerable por la humedad constante y se registraron sectores con agua . También el parque de asistencia presenta complicaciones, por eso decidimos postergar la competencia una semana''.

Además de las verificaciones y el certamen en sí, se espera que los vehículos serán presentados en la plaza principal de General Conesa.

De esta manera, la prueba quedó reprogramada para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, con la expectativa de que las condiciones climáticas mejoren y permitan recuperar el estado de los trazados.

Desde la organización indicaron que el cambio de fecha también brindará un mayor margen de tiempo para que los equipos puedan continuar con la preparación de sus vehículos antes de la competencia.

La competencia marcará la primera visita del Rally del Valle Medio a General Conesa. Este evento, se consolidó como uno de los más importantes de la zona, reuniendo a pilotos, equipos de trabajo y público en un fin de semana cargado de emoción y adrenalina.