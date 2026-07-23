Cipolletti tendrá un jueves inestable: ¿Cuándo vuelve el sol?

El sol no aparece en Cipolletti, ¿será este jueves el último día con este clima? Enterate cómo sigue el pronóstico en la ciudad.

El clima estará marcado por inestabilidad durante el día en Cipolletti.

El pronóstico anticipa una jornada con cambios en Cipolletti para este jueves 23 de julio , donde la inestabilidad seguirá presente durante gran parte del día, aunque con una mejora progresiva hacia la noche. La pregunta que se repite tras varios días grises es: ¿siguen las lluvias y cuándo vuelve el sol?

De acuerdo a los datos difundidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), durante el día persistirán las condiciones inestables, con probabilidad de precipitaciones y cielo mayormente cubierto . Sin embargo, hacia la noche se espera un cambio significativo, con cielo despejado que marcará el regreso de condiciones más estables.

El informe indica que durante las horas diurnas el tiempo se mantendrá inestable, lo que implica continuidad de lluvias o lloviznas intermitentes en la ciudad. Este escenario se alinea con la seguidilla de jornadas con alta nubosidad que viene afectando a la región.

La mejora comenzará a notarse hacia la noche, cuando el cielo se presentará despejado. Este cambio permitirá cortar con varios días consecutivos de tiempo gris y húmedo.

Temperatura: leve ascenso pero con mínima bajo cero

En cuanto a las temperaturas, se prevé una máxima de 13°C durante el día, lo que representa un leve ascenso respecto a jornadas anteriores. Sin embargo, el frío seguirá siendo protagonista, ya que por la noche la mínima caerá hasta los -2°C.

Este marcado descenso térmico nocturno obligará a extremar cuidados, especialmente ante la posibilidad de heladas.

Viento moderado del sudoeste

El viento soplará desde el sector sudoeste durante el día a unos 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h. Por la noche, disminuirá su intensidad a 10 km/h y rotará hacia el oeste.

Estas condiciones contribuirán a una sensación térmica baja durante gran parte de la jornada, especialmente en combinación con la humedad.

La temperatura ascenderá durante el día. Estefania Petrella

¿Cuándo vuelve el sol?

Si bien durante el jueves el sol tendrá escasa presencia, la mejora hacia la noche anticipa un cambio de escenario. Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso, lo que marcaría un respiro tras varios días de inestabilidad.

Alerta en la cordillera por nevadas

Mientras en el Alto Valle las lluvias comienzan a ceder, la situación es diferente en la zona cordillerana de Río Negro. Para este jueves rige una alerta amarilla por nevadas, lo que indica la presencia de fenómenos meteorológicos con potencial de generar complicaciones.

Se prevén acumulaciones significativas de nieve, por lo que se recomienda precaución en rutas y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.