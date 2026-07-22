Cada vez más parejas eligen este trámite en Río Negro: creció un 24% y Cipolletti lidera el ranking

En el primer semestre se registraron 853 uniones convivenciales en la provincia. Cipolletti fue la ciudad con más inscripciones.

Las uniones convivenciales continúan ganando terreno en Río Negro . Durante el primer semestre de 2026 se inscribieron 853 trámites , una cifra que representa un crecimiento del 24% respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 688.

Los datos corresponden al relevamiento realizado por el Registro Civil y Capacidad de las Personas , que monitorea la evolución de los distintos trámites para adaptar los servicios públicos a las nuevas demandas de la población.

Entre todas las ciudades rionegrinas, Cipolletti encabezó el ranking con 163 uniones convivenciales inscriptas entre enero y junio.

Detrás quedaron General Roca, con 133 registros; San Carlos de Bariloche, con 96; y Viedma, con 77. En conjunto, estas cuatro localidades concentraron cerca del 55% del total provincial, mientras que las demás oficinas realizaron otros 384 trámites.

Qué significa una unión convivencial

La unión convivencial permite formalizar legalmente la convivencia de una pareja, otorgando un marco jurídico para distintos aspectos de la vida cotidiana.

Entre otros beneficios, brinda protección sobre la vivienda familiar, facilita el acceso a determinadas coberturas asistenciales y establece pautas respecto a la contribución a los gastos comunes del hogar.

Para inscribirla, ambas personas deben ser mayores de edad, no estar casadas ni mantener otra unión convivencial vigente, además de no tener vínculos de parentesco.

La explicación del Gobierno

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, señaló que el análisis de estas estadísticas permite conocer cómo evolucionan las necesidades de las familias rionegrinas.

"Analizar estos datos nos permite entender cómo cambian las necesidades de las familias rionegrinas y adaptar el funcionamiento del Estado. La modernización también implica contar con información precisa para diseñar servicios más ágiles, simples y eficientes", afirmó el funcionario.

Dónde se puede realizar el trámite

La inscripción de una unión convivencial puede realizarse en cualquiera de las 61 oficinas del Registro Civil distribuidas en todo el territorio rionegrino, donde las parejas que cumplen los requisitos pueden acceder al trámite y obtener el reconocimiento legal de su convivencia.