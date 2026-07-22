Dolor por la muerte de reconocido comerciante en el Alto Valle: "Un vecino que acompañó generaciones"

La comunidad de Cinco Saltos pide que su legado ''siga vivo'' y lo despide mientras recuerdan las veces que han pasado por su tradicional comercio.

En las últimas horas, se confirmó el deceso de un comerciante histórico de Cinco Saltos . Se trata de Ricardo Horacio Maggioni. Tenía 81 años y estuvo al frente de la emblemática Librería Ricardito. Su comercio fue mucho más que un local escolar: se transformó en un punto de encuentro y un ícono de la memoria colectiva de la ciudad .

Para los vecinos de Cinco Saltos, hablar de Maggioni es hablar de la emblemática Librería Ricardito . Durante años, ese rincón de la ciudad abrió sus puertas de manera ininterrumpida para recibir a familias enteras. Sin proponérselo, Ricardo se convirtió en parte fundamental de la historia cotidiana local .

Por su mostrador pasaron generaciones enteras de niños que buscaban su primer útil escolar, jóvenes en busca de lecturas para la escuela y, por supuesto, adultos que encontraban en su local un pretexto para la charla amena y el saludo afectuoso.

Su negocio fue mucho más que un punto comercial: se consolidó como un espacio de encuentro, un refugio de la cultura local y un verdadero pedacito de la memoria viva de la ciudad.

La partida de "Ricardito" deja un profundo vacío en el comercio tradicional y en el sentimiento de los cincosaltenses, quienes hoy lo despiden con gratitud y el recuerdo intacto de su figura tras el mostrador.

El homenaje del Municipio de Cinco Saltos

Por su parte, el Municipio de Cinco Saltos, posteó un video para homenajear al vecino y comerciante que dejó una huella imborrable en la historia de la localidad rionegrina:

El cariño de los vecinos, reflejado en las redes sociales

La noticia del fallecimiento de Ricardo Horacio Maggioni generó una profunda conmoción entre los vecinos de Cinco Saltos. Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida que reflejan el afecto, el respeto y los recuerdos que dejó el histórico comerciante.

"Triste noticia. Un gran tipo, con memoria envidiable. Abrazo sincero para su familia", escribió uno de los vecinos, mientras que otro recordó que la Librería Ricardito fue "el lugar de encuentro de muchas familias saltenses al inicio del año lectivo" y definió a Maggioni como "un gran comerciante al servicio de su comunidad".

También hubo quienes destacaron su calidad humana y la relación que construyó con clientes y proveedores a lo largo de los años. "Gracias por haberme aceptado como proveedor durante tantos años. El trato que nos ofreciste fue único. Puntual, cumplidor y leal. Un placer. Mis condolencias a la señora e hijas", expresó uno de ellos.

Los recuerdos personales también ocuparon un lugar especial entre los mensajes. "Qué linda huella dejaron; todos tenemos lindos recuerdos. Yo, desde que Ricardito estaba en la avenida San Martín. Recuerdos del negocio y de la familia", escribió una vecina, sintetizando el sentimiento compartido por muchos cincosaltenses que crecieron entrando a la tradicional librería y hoy despiden a uno de los comerciantes más queridos de la ciudad.