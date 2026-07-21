Orgullo argentino: el auto albiceleste con Messi y Maradona que conquistó las calles en el Alto Valle

Con los rostros de Messi y Maradona, un vehículo albiceleste causa furor en las calles de Villa Regina. Una idea artística que nació por el amor a la Selección Argentina y que alegró a los vecinos que lo veían pasar.

Para contar esta historia es necesario retroceder algunos años; más precisamente a una época que hoy evocamos con nostalgia, pero que nos conecta de forma directa con la felicidad absoluta: el Mundial de Qatar 2022 . En la antesala de la gran final, Christian y Magalí idearon una intervención artística para alentar a la Selección desde su hogar.

Lo que nació como una forma de expresar el amor a la Scaloneta , se fue transformando en un ''cuadro móvil'' que hoy muestran con gran orgullo y con el que le contaron a LM Cipolletti su historia.

Si bien la idea nació 4 años atrás, fue evolucionando hasta llegar al trabajo terminado que hoy se exhibe por las calles de la ciudad. En este último tiempo, hay una postal a destacar en barrios como Civora o El Progreso de Villa Regina y es el de esta pareja que con mucha dedicación, apostaron a algo distinto y cuentan que para este año tenían previsto completar la obra en ocho etapas hasta llegar a la final del Mundial, aunque los tiempos los obligaron a modificar el plan. Finalmente, el trabajo se hizo en cinco etapas .

Maradona y Messi

Un fenómeno que quedará para el análisis es todo lo que despiertan Maradona y Messi en la gente. Dos jugadores nacidos en suelo argentino que inspiran una devoción tan pura que traspasa la cancha: la gente se los tatúa, los lleva en remeras, en frases y hasta en sus autos. Eso también es el fútbol: lo inexplicable, lo noble y lo auténtico.

En este caso, hay una pareja en la Patagonia que los admira tanto que decidieron pintar sus rostros en su Volkswagen Fox: el auto que Christian usa para ir a comprar, para ir a trabajar a la escuela secundaria donde da clases de artes visuales, para la vida diaria y agrega: ''para mí son lo más grande que tuvimos, con características únicas los dos. Confieso que he visto mucho más material de Maradona, pero son dos jugadores fuera de serie”.

El auto que genera sonrisas

Durante 39 días, los argentinos estuvimos en ''Modo mundial'' y todo se tiñó de celeste blanco. Igual que la bandera, igual que el cielo...igual que el auto albiceleste de Chris y Magui que incluyó, por supuesto, hasta el sol de la bandera:

Su idea no pasó desapercibida porque entre risas, recuerdan que cuando circulaban la gente los paraba, les pedían filmar el vehículo o sacarles una foto. En este sentido, recalcan que ''la idea de esto siempre fue divertirnos y compartir con la gente imágenes y colores, es arte popular y nuestra forma de alentar a nuestra Selección Nacional''.

El amor intacto

La final no resultó como se esperaba y se combina el sabor amargo de una pelota que no entró con la gratitud de haber visto un equipo que vino a demostrar que se podía ''volver a creer''. Por suerte, prevaleció la felicidad de haber sido parte del certamen de fútbol más grande e importante y que llegaron hasta el último día. El auto que ellos mismos definen como un ''cuadro móvil'' no se despinta, no se cambia. Quedará vigente como recordatorio que la Selección Argentina es tres veces Campeona del mundo, Bicampeona de América y subcampeona del Mundial 2026.