El reclamo por el agua de Las Perlas llegó al banderazo argentino en Nueva York

Una mujer exhibió la demanda con una pancarta en Time Scuare. Vecinos de Balsa recordaron que demandan obras para mejorar la calidad del servicio.

El reclamo por el agua de Las Perlas llegó al corazón de Nueva York durante el banderazo argentino previo a la final contra España.

El mundo se sorprendió con la pasión desatada en el banderazo que hinchas argentinos realizaron en Times Square , la icónica esquina ubicada en el corazón de Nueva York, pocas horas antes de la final contra España.

Las imágenes se difundieron a gran velocidad en los medios de prensa y redes sociales, y mostraron el fanatismo que el público nacional -y no pocos extranjeros- sienten por el fútbol y el equipo que lidera el genio de Lionel Messi.

Banderas de distintas provincias, camisetas históricas de la Selección y de otros equipos nacionales, gorros y en incesante tronar de los bombos fueron la nota destacada de la jornada.

El queja en una pancarta

En medio de esa algarabía, que canales de todo el país difundieron en vivo y en directo, apareció una señora que exhibía un llamativo cartel construido con cartulina en la que se pudo leer “Urgente, agua potable para Balsa Las Perlas, Río Negro”.

Si bien se desconoce la identidad de la protagonista de la manifestación, vecinos autoconvocados del poblado cipoleño aclararon que se trata de una expresión de apoyo al reclamo que vienen efectuando para la realización de obras que permitan optimizar la provisión y calidad del servicio.

“Ojalá (que) los responsables del agua potable vean lo importante que es para los habitantes de Balsa Las Perlas, que aun estando de fiesta no dejan de hacer este justo reclamo”, expresaron.

El sangriento episodio ocurrió en mayo de este año en Balsa Las Perlas. El agresor fue hasta la casa de la víctima y cuando salió, hizo el gesto para darle un abrazo y le clavó un cuchillo en el pecho. Archivo

Recordaron que en octubre del año pasado cortaron el puente Miguel Lembeye, que conecta con Neuquén, para protestar por la condición del agua que utilizan en sus hogares y la falta del cumplimiento de compromisos asumidos por funcionarios gubernamentales.

Según afirmaron, enviaron a un laboratorio de Cipolletti -IDAC- muestras tomadas en los barrios Costa Esperanza y Vista del Valle y que los resultados arrojaron que “no es apta para el consumo humano”.

Agregaron que en abril de este año ante la falta de novedades volvieron a reclamar tanto al municipio como al delegado local y al Departamento Provincial de Aguas. En estos últimos escritos destacaron las gestiones que habían efectuado hasta el momento. Entre ellas habían requerido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo provincial.