El video que emociona en Cipolletti: los jubilados volvieron a salir a alentar a la Selección antes de la final

Tras la caravana que hicieron para la semifinal, un grupo de jubilados volvió a recorrer las calles de la ciudad para hacerle el aguante a la Scaloneta.

Un grupo de vecinos salió por las calles de la ciudad a bancar a la Scaloneta de cara al partido por la final del Mundial 2026. Foto: gentileza.

El Mundial 2026 se vive con una intensidad pocas veces vista y en Cipolletti hay un grupo que ya se ganó el cariño de todos. Después de la caravana que realizaron en la previa del partido ante Inglaterra , los jubilados volvieron a salir a las calles para alentar a la Selección antes de la gran final frente a España.

La recorrida se convirtió rápidamente en una de las postales más emotivas de la jornada y el video comenzó a compartirse entre vecinos y en las redes sociales.

En las imágenes puede verse al grupo recorriendo la calle Roca con todo el color argentino. No faltaron las camisetas de la Selección, las caras pintadas, los globos celestes y blancos y un carro completamente envuelto con la bandera nacional.

Más que una simple caravana, el paseo se transformó en una muestra de pasión futbolera y de la ilusión compartida por volver a ver a la Scaloneta levantar la Copa del Mundo.

Mirá el video:

El Mundial también se vive en las calles de Cipolletti

Mientras millones de argentinos preparan cábalas, reuniones familiares y promesas para la final, en Cipolletti el apoyo a la Selección también tiene su propia historia.

La postal de estos jubilados se suma a las tantas muestras de cariño que surgieron en el Alto Valle durante el Mundial: banderas que viajaron hasta Estados Unidos, familias enteras volcadas al aliento y vecinos que convierten cada partido en una verdadera fiesta.

Ahora, con la final frente a España cada vez más cerca, el grupo volvió a salir a recorrer la ciudad con un solo objetivo: transmitir alegría y hacerle llegar toda la energía positiva a la Scaloneta en busca de otra estrella.

Así será el operativo en Cipolletti para la final

La Municipalidad de Cipolletti y la Policía de Río Negro ultiman detalles de un amplio operativo de prevención y seguridad para este domingo, en el marco de la final entre Argentina y España. El dispositivo busca ordenar posibles festejos masivos.

El esquema comenzará a desplegarse pasado el mediodía y contará con la participación de más de 150 efectivos policiales, junto a distintas áreas municipales que trabajarán de manera coordinada para garantizar el desarrollo de la jornada.

A diferencia de celebraciones anteriores, el Municipio anticipó modificaciones importantes en la organización del centro, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo y mejorar la convivencia durante los festejos si la Selección Argentina se consagra campeona.

Entre las principales novedades se destaca la implementación de un perímetro completamente peatonal en la zona céntrica, lo que implicará restricciones más estrictas para la circulación vehicular y un mayor control en los accesos.

El operativo incluirá la intervención de la Secretaría de Fiscalización, la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Protección Civil, que trabajarán en conjunto con la Policía para sostener el orden.

Las fotos de la previa

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo