Sin caravanas y con perímetro ampliado: así será el operativo en Cipolletti para la final

Cipolletti prepara un amplio operativo para este domingo con más de 150 policías, centro peatonal, controles estrictos y nuevas restricciones. El detalle.

La Policía y el Municipio reforzarán los operativos en Cipolletti para la final de la Copa del Mundo.

La Municipalidad de Cipolletti y la Policía de Río Negro ultiman detalles de un amplio operativo de prevención y seguridad para este domingo, en el marco de la final entre Argentina y España . El dispositivo busca ordenar posibles festejos masivos.

El esquema comenzará a desplegarse pasado el mediodía y contará con la participación de más de 150 efectivos policiales, junto a distintas áreas municipales que trabajarán de manera coordinada para garantizar el desarrollo de la jornada.

A diferencia de celebraciones anteriores, el Municipio anticipó modificaciones importantes en la organización del centro, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo y mejorar la convivencia durante los festejos si la Selección Argentina se consagra campeona.

Entre las principales novedades se destaca la implementación de un perímetro completamente peatonal en la zona céntrica, lo que implicará restricciones más estrictas para la circulación vehicular y un mayor control en los accesos.

El operativo incluirá la intervención de la Secretaría de Fiscalización, la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Protección Civil, que trabajarán en conjunto con la Policía para sostener el orden.

150 efectivos participarán de los controles este domingo en el casco céntrico de Cipolletti.

Centro cerrado al tránsito y sin caravanas

Uno de los cambios más relevantes será la prohibición total de caravanas dentro del área delimitada. No se permitirá el ingreso ni la circulación de autos o motocicletas en modalidad de festejo, una práctica habitual en eventos deportivos anteriores.

El vallado del centro permitirá transformar la zona en un espacio exclusivamente peatonal, pensado para que vecinos y familias puedan reunirse a celebrar de manera segura, sin la presencia de vehículos que puedan generar accidentes.

Desde el Municipio remarcaron que esta medida apunta a priorizar la integridad física de las personas y evitar situaciones de descontrol vinculadas al tránsito, especialmente en horarios nocturnos.

Controles estrictos y prohibición de vidrio

Otra de las medidas destacadas será el refuerzo de controles en los accesos al perímetro de festejos, donde la Policía realizará inspecciones preventivas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

En ese marco, se prohibirá el ingreso con botellas de vidrio o cualquier elemento que pueda representar un riesgo. En caso de detectarse, los objetos serán decomisados en el lugar por el personal de seguridad.

También se solicitó a la comunidad evitar llevar elementos punzantes o peligrosos, en una estrategia que busca minimizar posibles incidentes y consolidar un ambiente seguro durante toda la celebración.

Refuerzo en limpieza y contenedores

El operativo no solo estará enfocado en la seguridad, sino también en el mantenimiento del espacio público. La Municipalidad incrementará la cantidad de contenedores y recipientes de gran capacidad en distintos puntos estratégicos del centro.

La medida apunta a facilitar la disposición de residuos y evitar la acumulación de basura durante el desarrollo de los festejos, un aspecto que en eventos anteriores generó complicaciones en la limpieza urbana.

Desde el Ejecutivo local solicitaron la colaboración de los vecinos para utilizar correctamente los contenedores, cuidar los espacios comunes y contribuir a que la jornada se desarrolle en condiciones adecuadas.

Tras los festejos, el Municipio activará un operativo de limpieza.

Limpieza inmediata tras los festejos

Uno de los puntos centrales del operativo será la rápida intervención posterior a la celebración. Los equipos de Servicios Públicos iniciarán tareas de limpieza intensiva apenas finalicen los festejos del domingo.

El trabajo se extenderá durante la madrugada del lunes e incluirá la recolección de residuos, el barrido de calles y el reacondicionamiento de los espacios públicos afectados por la concentración de personas.

El objetivo es que, al inicio de la semana, el centro de Cipolletti recupere su funcionamiento habitual, con calles despejadas, condiciones de higiene adecuadas y circulación completamente normalizada.