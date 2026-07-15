Nuevo operativo por Argentina: qué dijo el Municipio sobre el uso de pirotecnia

Las áreas de seguridad preparan un nuevo dispositivo en el centro de Cipolletti. Todos los detalles.

Se prepara un nuevo operativo especial de seguridad para esta tarde en el centro de Cipolletti.

La expectativa crece minuto a minuto en todo el país y también en el Alto Valle . Esta tarde, desde las 16, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en una semifinal que mantiene en vilo a millones de personas.

Como ocurre en cada instancia decisiva, la jornada promete alterar la rutina habitual. Comercios que adelantan cierres, oficinas con televisores encendidos y calles que comienzan a vaciarse son parte del escenario que anticipa el partido.

El fenómeno no es ajeno a Cipolletti , donde cada presentación del seleccionado nacional genera un impacto directo en la vida cotidiana. La ciudad se prepara para vivir un nuevo capítulo de fervor.

Si la Selección Argentina gana esta tarde, se esperan más de 7 mil cipoleños en el centro de la ciudad. Antonio Spagnuolo

Una ciudad en pausa por 90 minutos

En cada encuentro clave, el movimiento en la ciudad disminuye de manera notable. Las calles céntricas, habitualmente transitadas, quedan prácticamente desiertas mientras dura el partido, reflejando la magnitud del evento deportivo.

La postal se repite sin distinciones: familias reunidas frente al televisor, bares colmados y un clima general de expectativa que atraviesa a todos los sectores de la comunidad.

Sin embargo, el foco no solo está puesto en lo que ocurra dentro de la cancha. Las autoridades locales ya planifican lo que podría suceder una vez finalizado el encuentro, especialmente si el resultado es favorable.

Preparativos ante un posible festejo masivo

El municipio, en conjunto con distintas áreas, diseñó un operativo preventivo que comenzará a desplegarse durante el segundo tiempo del partido. La intención es anticiparse a una eventual concentración de vecinos.

El punto neurálgico volverá a ser el centro cipoleño, con especial atención en las inmediaciones de la plaza San Martín, donde históricamente se congregan miles de personas para celebrar los triunfos de la scaloneta.

Según estimaciones basadas en festejos anteriores, más de 7.000 personas podrían reunirse en el casco urbano. Por este motivo, se reforzarán los controles y la presencia de personal de seguridad y tránsito.

Un nuevo operativo de seguridad se planificó para esta tarde.

Coordinación entre organismos

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, confirmó a LM Cipolletti que el operativo incluirá la participación de la Policía de Río Negro, Protección Civil, Tránsito, Comercio y otros organismos de emergencia.

“Tenemos preparado un operativo preventivo que armamos junto a la Policía de Río Negro y distintas áreas. La idea es que, si hay festejos, se desarrollen de la manera más segura posible”, explicó el funcionario.

El despliegue contempla desvíos de tránsito, controles en puntos estratégicos y vallados específicos para ordenar la circulación. Además, se prevé un espacio delimitado para el estacionamiento de motocicletas.

El desafío de la pirotecnia

Uno de los principales focos de preocupación vuelve a ser el uso de pirotecnia. En la ciudad rige una ordenanza de “pirotecnia cero”, pero su cumplimiento suele verse desbordado durante celebraciones masivas.

“Sabemos que en este tipo de festejos suele haber uso de pirotecnia. Nuestro objetivo no es desconocer eso, sino reducir los riesgos mediante controles de prevención”, señaló Zúñiga.

El funcionario remarcó que se trata de una problemática que requiere un cambio cultural. “Hace falta concientización y compromiso de todos los vecinos, porque si no es imposible erradicar completamente su uso”, sostuvo.

El área de Fiscalización desplegará inspectores de tránsito y comercio. Estefania Petrella

Prioridad en la seguridad

Desde el municipio insistieron en que el eje principal del operativo estará puesto en resguardar la integridad de las personas y evitar situaciones de riesgo o incidentes mayores durante los festejos.

En ese sentido, destacaron que en celebraciones anteriores no se registraron hechos de vandalismo ni episodios de gravedad, un aspecto que valoran como resultado del trabajo conjunto entre autoridades y vecinos.

“Cuando vemos que miles de personas se concentran y no hay incidentes graves, eso nos motiva a seguir mejorando estos controles”, afirmó Zúñiga, al tiempo que pidió colaboración a la comunidad.

La ciudad, entonces, se prepara para una jornada que podría quedar en la memoria de todos. Mientras el país entero aguarda el resultado, Cipolletti organiza cada detalle para que, si llega la celebración, sea con alegría pero también con responsabilidad.