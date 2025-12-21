Multas millonarias por pirotecnia: a cuánto pueden llegar

El Municipio intensificó los operativos para evitar la venta y el uso de pirotecnia en la ciudad. Comercios, depósitos, transporte y redes sociales están bajo la lupa.

El Municipio de Cipolletti reforzó en los últimos días los controles para garantizar el cumplimiento de la ordenanza de Pirotecnia Cero , una política que apunta a promover celebraciones más inclusivas y seguras para todos los vecinos.

Desde el Ejecutivo municipal se informó que, ante la detección de pirotecnia lumínica o sonora, se procederá al decomiso inmediato del material y al labrado del acta contravencional correspondiente , con sanciones económicas que pueden alcanzar montos muy elevados.

De acuerdo a lo informado oficialmente, las infracciones a la ordenanza pueden derivar en multas de hasta $5.000.000 , dependiendo de la gravedad de la falta, la cantidad de material secuestrado y la reincidencia.

Desde el Juzgado de Faltas recordaron que las sanciones están expresadas en Sanciones Administrativas Municipales (SAM) y abarcan un rango que va desde 80 hasta 3.500 SAM, además de la posibilidad de clausura de comercios o depósitos, según cada caso.

Con el valor actual de la SAM fijado en $995, las multas económicas equivalen a montos que van desde $79.600 en los casos mínimos, hasta $3.482.500 en las sanciones más altas previstas por la ordenanza, sin perjuicio de que en situaciones agravadas puedan aplicarse multas aún mayores, que alcanzan los $5 millones.

pirotecnia controles

El endurecimiento de los controles se apoya también en un criterio sanitario y de seguridad. La normativa señala que las estadísticas de salud confirman año tras año el riesgo real de quemaduras, accidentes y crisis respiratorias asociadas a la manipulación de pirotecnia. A esto se suma el contexto climático de la región, ventoso, caluroso y seco durante Navidad y Año Nuevo, que aumenta la probabilidad de incendios involuntarios.

Los operativos están a cargo de la Secretaría de Fiscalización, en coordinación con personal de la Policía y la Fiscalía, y se desarrollan en distintos frentes. Se realizan controles en comercios, depósitos y vehículos de carga y transporte, junto a Caminera, y también se lleva adelante un seguimiento de la venta ilegal de pirotecnia a través de redes sociales.

Prohibición total en Cipolletti

La normativa vigente surge de la modificación del Artículo 228 de la Ordenanza de Fondo 462-22, aprobada en 2024, que establece la prohibición total de la comercialización, distribución, tenencia, portación, depósito y uso —tanto público como privado— de todo tipo de pirotecnia de uso festivo dentro del ejido de Cipolletti.

Para denunciar la comercialización de pirotecnia, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano al 147, o realizar la denuncia a través del Chatbot disponible en la página web oficial del Municipio: www.cipolletti.gob.ar, donde se brinda asistencia virtual.