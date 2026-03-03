La preocupación de los rodanteros, tras un mal trago, de cara al encuentro de Choele Choel

El fin de semana se vivirá una gran fiesta en la ciudad rionegrina. Reina el entusiasmo entre los aventureros de la zona pero también la inquietud y un reclamo.

Los rodanteros, una gran familia. Suelen ser anfitriones de lujo con los que andan de paso como Juan y Claudia. Reclaman que no les cobren y tener opción a carga y descarga de agua.

El Encuentro Rodantero de Choele Choel está a la vuelta de la esquina y no son pocos los vecinos de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Plottier , entre otras ciudades de la zona, que asistirán este fin de semana con su motorhome a la gran fiesta de la ciudad rionegrina.

En la previa reina el entusiasmo entre los aventureros aunque también hay un motivo de preocupación a partir de un antecedente que los inquieta y los mantiene en alerta .

“Vamos a confeccionar una nota para que cuando se vaya llegando a distintos lugares se vea la posibilidad de que cada motorhome pueda tener un acceso libre y circular por la ciudad sin costo alguno . Y si no que ellos -por la organización y el Municipio- pongan un lugar específico... Como los nuestros son vehículos auto-sustentables no deberíamos tener por qué ir a pagar a un camping, por ejemplo. Es un esfuerzo grande el que hacemos para estar y ojalá nos entiendan”, indicó Anita , que a sus casi 75 años no para.

rodanteros- viaje- Brasil Los rodanteros del Alto Valle viajaron juntos hace unos meses a Brasil.

La mujer, que tras la travesía en caravana por Brasil recientemente se fue sola a la playa de reta, provincia de Buenos Aires, adelantó que otro de los pedidos a los organizadores será: “Que esté la opción para cargas y descargas de las aguas de nuestras casillas”.

Por último, explicó la razón por la cuál “abren el paragua” con estos reclamos. “Resulta que a un muchacho de Cipolletti, panadero él, le hicieron una multa muy grande, de 140 mil pesos en Villa La Angostura. Por eso se está haciendo esta movida, para evitar que se repitan estas cosas, no somos intrusos, somos vecinos del Valle que amamos la región y los viajes y queremos sentirnos como en casa en Choele Choel”.

El encuentro rodantero de Choele Choel

La iniciativa nació con el objetivo de captar el turismo aventurero que circula por todo el país y que hasta ahora solo pasaba con sus motorhome y casillas por las rutas que atraviesan la localidad sin detenerse.

Según indicaron desde la organización, se registran a la fecha más de un centenar de personas inscriptas provenientes de distintos puntos del país, y se espera que el número continúe creciendo en los próximos días.

Por ello, remarcaron la importancia de inscribirse previamente para garantizar una adecuada planificación y organización del evento.

Encuentro de Rodanteros Choele Choel ya palpita el primer Encuentro Rodantero en la ciudad, previsto para los primeros días de marzo.

El encuentro se extenderá durante tres jornadas que combinarán naturaleza, recreación y propuestas culturales. Habrá espectáculos musicales, DJ en vivo, artistas invitados, clases de zumba, juegos, caminatas por senderos, actividades en el río y la playa, sorteos, karaoke y un paseo de artesanos y emprendedores locales.

En el plano gastronómico, desde la organización ofrecerán dos almuerzos incluidos en la propuesta: uno con pollo al disco y otro con asado. El valor de la inscripción es de $75.000 por persona e incluye la participación en todas las actividades durante los tres días, indicó el portal local 7 en Punto.

Se espera un gran impacto económico para la ciudad

Oscar, organizador del evento destacó con entusiasmo que no es el primer encuentro que llevan adelante, ya que han realizado varios en distintos puntos del país. “Cuando los organizamos en lugares más pequeños o que suelen ser solo de paso, después la gente los incorpora como un destino más de paseo”, comentó, y agregó que en cada reunión participan familias de diferentes provincias que comparten bailes, comidas y momentos de camaradería.

tortas fritas rodanteros

Además, mencionó el impacto económico ya que todas las compras que realizan tanto en la organización para los almuerzos como los rodanteros, se harán en la localidad.

Desde el municipio destacaron además el impacto positivo que tendrá la actividad en la economía local, al movilizar el sector gastronómico, comercial y turístico durante el fin de semana. Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse directamente al 2954 225505.