Cómo será el Encuentro Rodantero que promete revolucionar el Valle

Ya hay casi cien anotados para un evento inédito que incluirá atractivas actividades, espectáculos y propuestas gastronómicas. Fecha y valor de la inscripción.

Choele Choel ya palpita el primer Encuentro Rodantero en la ciudad, previsto para los primeros días de marzo.

Promete ser una verdadera y colorida fiesta. La ciudad rionegrina de Choele Choel se prepara para vivir un evento diferente con la realización del prometedor e inédito en la zona Encuentro Rodantero , que se desarrollará entre el 6 y 8 de marzo en la Isla 92.

La iniciativa nació con el objetivo de captar el turismo aventurero que circula por todo el país y que hasta ahora solo pasaba con sus Motorhome y casillas por las rutas que atraviesan la localidad sin detenerse.

Javier Lefinau explicó que la propuesta comenzó a gestarse a partir del contacto con Carlos Zárate, vecino de la ciudad, y con Oscar , organizador oriundo de General Acha. “Una vez que la gente de La Pampa conoció Choele, se enamoraron de la Isla 92 y accedieron a realizar aquí el primer encuentro” , señaló.

image - 2026-02-17T150335.332

Según indicaron desde la organización, ya hay casi un centenar de personas inscriptas provenientes de distintos puntos del país, y se espera que el número continúe creciendo en los próximos días. Por ello, remarcaron la importancia de inscribirse previamente para garantizar una adecuada planificación y organización del evento.

El encuentro se extenderá durante tres jornadas que combinarán naturaleza, recreación y propuestas culturales. Habrá espectáculos musicales, DJ en vivo, artistas invitados, clases de zumba, juegos, caminatas por senderos, actividades en el río y la playa, sorteos, karaoke y un paseo de artesanos y emprendedores locales.

En el plano gastronómico, desde la organización ofrecerán dos almuerzos incluidos en la propuesta: uno con pollo al disco y otro con asado. El valor de la inscripción es de $75.000 por persona e incluye la participación en todas las actividades durante los tres días, indicó el portal local 7 en Punto.

Se espera un gran impacto económico para la ciudad

Oscar, organizador del evento destacó con entusiasmo que no es el primer encuentro que llevan adelante, ya que han realizado varios en distintos puntos del país. “Cuando los organizamos en lugares más pequeños o que suelen ser solo de paso, después la gente los incorpora como un destino más de paseo”, comentó, y agregó que en cada reunión participan familias de diferentes provincias que comparten bailes, comidas y momentos de camaradería.

Además, mencionó el impacto económico ya que todas las compras que realizan tanto en la organización para los almuerzos como los rodanteros, se harán en la localidad.

Desde el municipio destacaron además el impacto positivo que tendrá la actividad en la economía local, al movilizar el sector gastronómico, comercial y turístico durante el fin de semana. Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse directamente con Oscar al 2954 225505.

La Fábrica de Motohome en el Alto Valle

El 1 de marzo, la Fábrica de Motorhome instalada en Fernández Oro cumplirá su primer aniversario en el Parque Industrial de Fernández Oro en medio de un sostenido y sorprendente crecimiento.

En las últimas horas, LM Cipolletti contó la historia del pujante emprendimiento encabezado por Luis y Sandra, un audaz matrimonio que decidió independizarse y apostar por su propio proyecto.

Como se sabe, en el amplio galpón de la vecina ciudad el hombre junto a uno de sus hijos y 3 empleados se dedican a reparar interiores de casillas rodantes, Vans, colectivos y también a fabricar nuevos Motorhome.

En ese contexto, los propietarios de la empresa familiar revelaron que “vienen viajeros de Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Uruguay que están recorriendo Argentina o Sudamérica. Al parecer, por lo que nos cuentan, aparecemos sin explicación alguna en una aplicación mundial tipo google maps" comentan asombrados del desarrollo de su emprendimiento.