Aprobaron la ley para otorgar más puntaje a los docentes formados en Río Negro

El proyecto aprobado en la Legislatura de Río Negro apunta a jerarquizar a los egresados de institutos de formación docente y universidades de Río Negro. Se agregarán 4 puntos al puntaje docente.

La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto de ley para otorgar un puntaje especial a aquellos maestros y profesores que hayan cursado sus estudios superiores en institutos de formación docente e universidades de Río Negro. La iniciativa reglamenta la modificación en la clasificación del puntaje docente para otorgarle puntos extras a los egresados en instituciones rionegrinas.

El proyecto de ley ordena la modificación del Estatuto del Personal Docente para establecer incentivos a los profesores y maestros formados en el territorio rionegrino. El objetivo central de la medida es priorizar a los educadores que conocen y se formaron en un estrecho vínculo con la realidad sociocultural, económica y productiva de Río Negro.

La iniciativa fue aprobada por mayoría en primera vuelta con 28 votos positivos y 13 negativos . Se trata de un proyecto de ley impulsado por la legisladora Soraya Yahuar del Bloque Juntos Somos Río Negro con el acompañamiento de Lorena Matzen y Ariel Bernatene del bloque Unión Cívica Radical.

La normativa reconocerá un puntaje especial en la apertura del legajo para las tres Juntas de Clasificación del sistema educativo. A partir de la sanción de la ley, se sumarán 4 puntos para los docentes egresados de los Institutos de Formación Docente de la Provincia de Río Negro y 3 puntos extras para los educadores egresados de la Universidad Nacional de Río Negro y para los graduados de carreras dictadas por la Universidad Nacional del Comahue ubicadas dentro del territorio provincial.

matzen

Además, el proyecto contempla 4 puntos adicionales para todos los docentes que certifiquen tener domicilio legal en su DNI en la provincia de Río Negro al momento de realizar la apertura de su legajo.

Una enseñanza adaptada a la realidad rionegrina

Los argumentos del proyecto destacan que la formación de los docentes en instituciones rionegrinas reflejan la realidad histórica, económica y social de la región, contenidos que deben transmitirse a través de los diseños curriculares.

“El objetivo de esta política pública es que la formación docente esté anclada a la provincia para que los profesionales entiendan la complejidad del aula y puedan adaptar la enseñanza de manera relevante, motivadora y transformadora”, expresó Yauhar.

El reconocimiento de esta nueva ley beneficia a los egresados de los Institutos de Formación Docente ubicados estratégicamente a lo largo de la provincia: General Roca, San Antonio Oeste, Luis Beltrán, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Río Colorado, Catriel, Viedma, Villa Regina y el anexo en Los Menucos. Estas instituciones son consideradas fundamentales para la identidad pedagógica provincial y la educación pública.

Sesion preparatoria legislatura RN 2026 La Legislatura de Río Negro sesionará este jueves. Gentileza

Un proyecto para atender la disminución de los nacimientos y la caída de matrículas

La legisladora explicó que la urgencia del proyecto para fortalecer la identidad rionegrina en la enseñanza de todos los niveles educativos obedece a “un profundo cambio en la estructura poblacional. Argentina y la provincia atraviesan una pausa demográfica con una caída acelerada de nacimiento que provocó una reducción del 40% a 50% en las matrículas escolares”.

“Ante el estrangulamiento de la base de la pirámide poblacional, el rediseño de las políticas educativas apunta a que el conocimiento del entorno por parte del docente permita aumentar la motivación de los niños y jóvenes que se encuentran en el sistema”, destacó.

La legisladora señaló que la iniciativa busca reconocer el trabajo que realizan los institutos de formación docente y las universidades públicas de la región, donde miles de jóvenes se forman con la expectativa de desarrollar su futuro profesional en la provincial.

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El proyecto recibió críticas por "discriminar" a docentes de otras provincias

Sin embargo, otros legisladores calificaron el proyecto de ley como una “discriminación” hacia otros docentes provenientes de otras jurisdicciones. Matzen explicó que la iniciativa no busca impedir el acceso de profesionales de otras provincias.

“No estamos cerrando puertas. No estamos excluyendo a nadie ni impidiendo que venga a vivir nadie a Río Negro. Estamos defendiendo lo nuestro y estableciendo un requisito razonable de residencia de dos años, reconociendo el valor del arraigo, el compromiso con la provincia y el conocimiento de nuestras realidades”, indicó Matzen.

legislatura de Río Negro

El legislador Facundo López del bloque Juntos Somos Río Negro defendió la iniciativa y explicó que el principal objetivo es priorizar el acceso al trabajo para quienes de formaron y residen en la provincia. Agregó que otras provincias aplican criterios similares, como la provincia vecina de Neuquén, con la reciente aprobación del “Item Neuquinidad” en el puntaje docente.

López destacó que la evolución de los salarios docentes durante las últimas gestiones de JSRN es la razón de la llegada masiva de docentes provenientes de otras provincias, fundamentalmente del norte del país.

“Hoy estamos entre los primeros lugares del ranking salarial docente. Eso no quiere decir que estemos conformes, pero demuestra que hay condiciones laborales mejores que en muchas otras provincias. Vienen porque ganan más. Vienen porque tienen mejores condiciones y porque hay trabajo”, concluyó López.