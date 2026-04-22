Proponen otorgar puntaje extra a los docentes egresados en instituciones rionegrinas

El proyecto de ley presentado en la Legislatura apunta a jerarquizar a los egresados en los institutos de formación docente y universidades de Río Negro. Busca agregar 4 puntos al puntaje docente.

El proyecto de ley propone otorgar cuatro puntos extra a los egresados de los institutos de formación docente e universidades de Río Negro.

La legislatura de Río Negro tratará un proyecto de ley que busca otorgar un puntaje especial a aquellos maestros y profesores que hayan cursado sus estudios superiores en institutos de formación docente y universidades de Río Negro. La iniciativa propone la modificación en la clasificación del puntaje docente para otorgarle puntos extras a los egresados en instituciones rionegrinas.

El proyecto de ley contempla una modificación en la clasificación de los profesionales del sistema educativo. El objetivo central de la medida es priorizar a los educadores que conocen y se formaron en un estrecho vínculo con la realidad sociocultural, económica y productiva del territorio provincial.

La propuesta crearía un puntaje extra para los docentes de nivel Primario, Secundario, Superior No Universitario y Universitario que se formaron en institutos rionegrinos . Esta condición demuestra el conocimiento de las problemáticas sociales que se anidan en el territorio, la idiosincrasia y las dinámicas sociales que conforman a la comunidad de Río Negro.

El proyecto fue impulsado por la legisladora Soraya Yahuar del bloque Juntos Somos Río Negro y explicó que su presentación obedece a la necesidad de promover políticas públicas continuas y ancladas en la identidad rionegrina para hacer frente a la caída de las matrículas escolares generada por las bajas tasas de natalidad.

unrn universidad de rio negro La sede Alto Valle y Valle Medio es la más elegida con 2.533 preinscriptos.

El objetivo es mantener la identidad rionegrina ante la baja de natalidad

La iniciativa propone asignar cuatro puntos extra a los egresados de Institutos de Formación Docente Continua provinciales y a quienes acrediten domicilio en la jurisdicción.

En esa línea, el proyecto establece otorgar tres puntos extra a los graduados de la Universidad Nacional de Río Negro y de las carreras dictadas en la provincia por la Universidad Nacional del Comahue.

Como fundamento de estos beneficios, el texto del proyecto indica: “los años de residencia en la provincia del personal docente, sin dudas facilita el conocimiento del contexto cultural y socio productivo de los alumnos/as, permitiendo la planificación didáctica pertinente y adaptada al entorno”.

UNCo Los docentes de la UNCo pasan uno de los peores momentos a nivel salarial desde el advenimiento de la democracia en 1983. Sus haberes están por debajo de lo que ganan los docentes de los niveles primario y secundario de Neuquén.

Una herramienta para ponderar la educación rionegrina

La propuesta legislativa destaca que el currículum es una herramienta dinámica que debe dialogar directamente con el perfil socioproductivo de cada región para que el conocimiento sea útil en la vida de los alumnos.

Además, el texto del proyecto remarca que “la apropiación de los diseños curriculares debe iniciarse durante la formación docente para poder atender y entender la complejidad del aula, contextualizar la enseñanza, abordar los desafíos teniendo en cuenta el entorno cultural y socioeconómico de la provincia, asegurando una enseñanza de calidad”.

De esta forma, mediante la modificación del artículo 143 de la Ley N°391, este proyecto apunta a fortalecer el arraigo del cuerpo docente, ponderar a los egresados de las universidades e institutos de formación docente rionegrinos y transformar la enseñanza de los estudiantes rionegrinos con la presencia curricular de nuestra historia y el avance de nuestra comunidad.