Fernández Oro: Imputaron al "Picante" del barrio Costa Esperanza por la tenencia de una escopeta tumbera

El hombre de 29 años quedó en libertad con pautas de conducta. Lo acusan de agredir a un vecino con un bastón extensible y fue detenido tras intentar escapar semidesnudo de la policía. A la causa inicial le sumaron la de "tenencia de arma de fuego".

El detenido por agredir a un vecino con un "bastón extensible" fue detenido en un domicilio de Fernández Oro. Había intentado escapar semidesnudo.

El violento sujeto de Fernández Oro apodado “el picante ” que le provocó heridas a un vecino al agredirlo y amenazarlo para que se mudara del barrio fue imputado por el delito de “tenencia de arma de fuego”.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles y si bien el acusado, identificado como Carlos José Guzmán de 29 años de edad quedó en libertad, deberá cumplir pautas de conducta para que no lo manden preventivamente tras las rejas.

Entre ellas fijar domicilio, prohibición de acercamiento a la víctima y presentarse a firmar los viernes a la Comisaría 26 . Las medidas las deberá cumplir por un lapso de cuatro meses, término que se le impuso a la investigación preparatoria.

Golpes y lesiones

El incidente que le adjudican a Guzmán ocurrió el sábado último en el barrio Costa Esperanza, ubicado a la vera del canal principal de riego que recorre el oeste de la localidad.

Según la denuncia presentada por el damnificado, el atacante lo golpeó con un “bastón extensible”, un instrumento de defensa personal que tiene un mecanismo que se extiende con el poder de causar daño si se lo emplea con esa intención. Como consecuencia, el hombre sufrió heridas que requirieron asistencia médica en el hospital local.

Pero no solo le pegó con el sofisticado garrote, agrega la acusación, sino que además buscó amedrentarlo diciéndole “te vas a tener que ir del barrio”, lo que puso de relieve su costado hostil, que le valió el mote de "picante".

Por orden judicial, policías de la Comisaría 26 con el apoyo de efectivos de la Brigada Rural allanaron este martes por la mañana la vivienda del sospechoso, donde no solo encontraron el elemento contundente que acredita la agresión, sino también un arma de fabricación casera tipo tumbera, por lo que se le inició una nueva causa que se suma a la inicial por "lesiones y amenazas”.

Quiso escapar semidesnudo

Lo sorprendente del procedimiento fue la reacción de Guzmán cuando se dio cuenta que estaba siendo rodeado por policías. Todo indica que aún estaba en la cama, porque salió corriendo por una puerta trasera, con intenciones de evadirse de las autoridades, vestido solo con un pantalón corto, a pesar que estaba fresca la mañana.

Sin embargo, los efectivos salieron tras él y pudieron atraparlo a los pocos metros. Pero no solo pudieron reducirlo, sino que también descubrieron que en esa maniobra se había descartado de un bolso que contenía el bastón utilizado en la agresión, el arma tumbera que lo involucra en la nueva causa, seis cartuchos de escopeta, un cuchillo e indumentaria policial. Entre estas últimas cosas tenía un par de esposas, un correaje táctico símil policial con funda para pistola, dos porta cargadores y un porta linterna.

Una herramienta de defensa y a la vez peligrosa

El “bastón extensible” es una herramienta de defensa personal con empuñadura que posee un mecanismo que permite prolongar su tamaño y que en su extremo posee una protuberancia con la capacidad de causar lesiones si se lo emplea para golpear a alguien. Si bien es un objeto diseñado para la protección física y repeler ataques, también puede ser utilizado por delincuentes para provocar daños.

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