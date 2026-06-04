Su abuelo enfermó, quiso viajar para despedirlo pero su papá no la autorizó: qué determinó la Justicia

El cuadro de salud del abuelo materno se agravó y eso motivó la solicitud de la Justicia de una madre para salir del país con su hija y despedirse de su padre.

La niña explicó que no mantiene vínculo con su padre y expresó su deseo de viajar con su madre.

Una delicada situación de salud de un adulto mayor en Bolivia , motivó la solicitud de una madre de Viedma para viajar al país vecino junto a su hija menor de edad, para despedirse de su padre y abuelo de la niña. Sin embargo, ante la falta de vínculo de la nena con su padre biológico, la Justicia intervino para obtener la autorización para salir del país.

La mujer explicó que afronta las tareas de cuidado y crianza en total soledad y que el progenitor de la niña no mantiene contacto con ellas. Incluso, la denunciante explicó que desconocía el domicilio actual de su ex pareja, lo que demuestra una falta de relación y la ausencia de comunicación cotidiana.

Por esta razón, ante el agravamiento del cuadro de salud de su padre en el país vecino, motivó la solicitud de la mujer para obtener el consentimiento formal del padre, para viajar a Bolivia con la niña y participar de la despedida del abuelo materno .

Durante el trámite, el hombre fue notificado a través de un mensaje de WhatsApp debido a la imposibilidad de ubicar su domicilio real. Según el informe del expediente, el padre de la niña manifestó su conformidad con el viaje y envió una fotografía de su documento de identidad actualizado.

LA PAZ BOLIVIA El destino del viaje será Bolivia, donde está internado su abuelo materno.

Sin embargo, la voluntad del hombre no alcanzó para otorgar el consentimiento formal para que la niña salga del país, ya que no se presentó formalmente ni completó la documentación necesaria.

La defensora de Menores no formuló objeciones

La defensora de Menores e Incapaces intervino en el caso y no formuló objeciones. En su dictamen, sostuvo que impedir un viaje de carácter familias y humanitario podía resultar restrictivo y perjudicial para la esfera emocional de la niña. La funcionaria también remarcó el derecho de la niña a ser oída y que su opinión sea tenida en cuenta para la decisión final.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Familia, la niña expresó que conocía los motivos del viaje, la modalidad de traslado hasta el país vecino y las fechas previstas. Además, expresó su deseo de viajar con su madre y relató episodios de su vida cotidiana que evidenciaban la ausencia de contacto con su padre.

Juzgado Paz Viedma La jueza valoró que el centro de vida de la niña está en Viedma.

La resolución recordó que el Código Civil y Comercial exige el consentimiento de ambos progenitores para la salida del país de hijos e hijas con doble vínculo filial. También indicó que, ante la falta de consentimiento o la imposibilidad de obtenerlo, la judicatura debe resolver de acuerdo con el interés familiar.

La jueza autorizó el viaje de la niña

Al momento de resolver, la magistrada valoró la falta de oposición del padre, la situación de salud del abuelo materno, el carácter temporal del viaje y el arraigo de la niña en Viedma. Se identificó que la localidad es el centro de vida de la menor, con su escolaridad y su red de contención.

De esta manera, la sentencia autorizó a la niña a salir del país acompañada por su madre y a regresar a la Argentina después del viaje previsto hacia Bolivia.