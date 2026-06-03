Ante el brote de varicela en secundarias, Salud activó el protocolo sanitario

Solicitan a la comunidad a controlar los esquemas de vacunación. Hay más de 20 casos confirmados y un alumno hospitalizado en terapia intensiva.

El Ministerio de Salud lanzó una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de varicela.

La confirmación de un brote de varicela registrado entre alumnos de una escuela secundaria de Fernández Oro , activó las alarmas de las autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro . La situación surgió cuando fueron confirmados 20 casos de varicela en estudiantes que asisten al CET N°27 de la localidad y uno de ellos, permanece internado en terapia intensiva.

Uno de los estudiantes, desarrolló una grave forma de la enfermedad, que es la varicela hemorrágica . Esta variante puede provocar sangrados y afecta la coagulación de la sangre , por esta razón, está hospitalizado en terapia intensiva para seguir de cerca la evolución del estado de salud.

Ante la aparición de una veintena de casos confirmados en el establecimiento educativo, el Gobierno de Río Negro puso en marcha un esquema de prevención y seguimiento epidemiológico. Las autoridades remarcaron que no es necesaria la suspensión de clases , ya que la activación del protocolo sanitario permitirá abordar la situación.

En ese sentido, solicitó a la comunidad a verificar los esquemas de vacunación para reducir el impacto de la enfermedad y prevenir contagios. Las autoridades provinciales aseguraron que es una situación esperable para esta época del año y que el sistema público de salud cuenta con los protocolos activos para su correcto manejo del brote.

cet 27s Una veintena de casos fueron confirmados en el CET N°27 de Fernández Oro.

El operativo busca garantizar el cuidado de estudiantes, docentes y familias mediante la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes. Las acciones de enmarcan en las pautas establecidas por la Coordinación Provincial de Epidemiología y la Coordinación Provincial de Salud Escolar.

La importancia de completar el esquema de vacunación

La estrategia provincial apunta a la detección temprana de nuevos contagios y mantener una comunicación permanente entre las autoridades escolares y los centros de salud públicos de cada localidad, para mantener el debido seguimiento epidemiológico.

Las principales pautas del protocolo vigente tiene como objetivo controlar el esquema de vacunación, se solicita a la comunidad que verifiquen la colocación de vacunas, ya que está incluida en el Calendario Nacional. Contar con las dosis al día garantiza una menor presencia de casos, síntomas leves y evita complicaciones mayores.

ECP FERNANDEZ ORO (93) Estefania Petrella

Otro punto del protocolo es el aislamiento preventivo, que indica que los estudiantes o el personal con diagnóstico confirmado deben permanecer en sus domicilios y no asistir a actividades escolares ni recreativas hasta que las lesiones se encuentren con el alta médica, que es en la fase costa, cuando evita el contagio.

El aislamiento preventivo y el refuerzo de la limpieza

El protocolo ordena prestar atención a los grupos de riesgo como una persona contagiada que tiene contacto con personas gestantes o inmunodeprimidas, debido a que la enfermedad puede presentar mayores complejidades en estas personas. El esquema promueve consultar con el médico de cabecera para analizar riesgos y el posible aislamiento.

Autovac Las autoridades provinciales remarcaron la importancia de completar el esquema de vacunación.

Por último, el esquema apunta a un refuerzo de la higiene, como el fortalecimiento de la limpieza de las instalaciones, la ventilación constante de los ambientes, la desinfección de superficies de uso común y fortalecer los hábitos de higiene personal como lavado frecuente de manos.

Además, una de las recomendaciones apunta que, ante la aparición de síntomas compatibles como fiebre o erupciones cutáneas que provocan picazón, se evite la asistencia a la escuela y se realice una consulta médica inmediata en el centro de salud u hospital más cercano.