Alerta por un brote de varicela en escuelas secundarias: un alumno está internado en terapia intensiva

La confirmación de 20 casos detectados entre estudiantes activó las alarmas y solicitaron extremar cuidados. El alumno permanece hospitalizado por un cuadro de varicela hemorrágica.

Una veintena de estudiantes se contagiaron de varicela en el CET N°27 de Fernández Oro.

Un nuevo brote de varicela registrado en una escuela secundaria de Fernández Oro activó las alarmas de las autoridades del Ministerio de Salud, ante la confirmación de 20 casos detectados en estudiantes. Se trata de 20 alumnos contagiados de varicela , de los cuales uno permanece internado en estado crítico por desarrollar un cuadro de varicela hemorrágica.

La alarmante situación se registró en el CET 27 de Fernández Oro , cuando una veintena de estudiantes se contagiaron de varicela. Ante esta situación epistemológica, el equipo directivo del establecimiento educativo se reunió con las autoridades del hospital Carlos Rais de la localidad para delinear el operativo de seguimiento sanitario.

En la reunión, el cuerpo directivo presentó un listado de los estudiantes contagiados de varicela para realizar un mapeo de la situación y organizar el aislamiento correspondiente para evitar los contagios.

Las alarmas sanitarias se encendieron debido a uno de los alumnos afectados que permanece internado en terapia intensiva tras desarrollar un cuadro de varicela hemorrágica, que es una complicación poco frecuente pero grave, ya que presenta lesiones cutáneas y sangrado debido a alteraciones en la coagulación de la sangre.

carlos rais El equipo directivo del CET N°27 se reunió con las autoridades del Hospital Carlos Rais.

Un estudiante está internado en terapia intensiva

Tras la reunión con las autoridades sanitarias de la región, el equipo directivo del CET N°27 emitió un comunicado dirigido a las familias, donde se informó sobre la aparición de casos entre el alumnado de la institución y solicitó extremar las medidas de prevención. También pidió consultar con profesionales médicos ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad.

Los síntomas más comunes de la varicela

Los síntomas más comunes de la varicela suelen ser una erupción en la piel que provoca picazón intensa, fiebre usualmente moderada, cansancio o decaimiento, dolor de cabeza, pérdida del apetito y malestar general corporal. Los síntomas suelen aparecen entre 10 y 21 días después del contagio.

HOSPITAL ORO El equipo directivo entregó un listado de los estudiantes contagiados.

En ese sentido, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones que apuntan a reforzar el lavado frecuente de manos, evitar compartir mates, vasos, botellas o cubiertos, mantener hábitos de higiene personal y cubrirse al toser o estornudar para evitar la propagación del virus.

Además, desde la institución educativa indicaron que reforzaron las tareas de limpieza e higiene en las aulas y espacios comunes, con el objetivo de fortalecer la prevención.