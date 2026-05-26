Frenó para dejar pasar a un ciclista y la chocaron: el caso que llegó a la Justicia

Un choque en una esquina de Cipolletti derivó en una demanda civil para determinar responsabilidades. ¿Qué dijo la Justicia?

Una demanda por un accidente de transito ocurrido en Cipolletti, tuvo resolución en la Justicia.

Un siniestro vial ocurrido en una intersección del barrio Almirante Brown en Cipolletti derivó en una demanda por daños y perjuicios en el fuero Civil, donde se analizaron las circunstancias del impacto entre un automóvil y una camioneta , así como las responsabilidades de los conductores involucrados. El caso permitió reconstruir la mecánica del hecho a partir de testimonios, pericias técnicas y documentación presentada ante aseguradoras.

El hecho se produjo en la esquina de Ecuador y España , en un momento en que el tránsito era habitual. De acuerdo a lo que se logró acreditar durante el proceso judicial, una conductora que manejaba un Volkswagen Gol Power detuvo la marcha para permitir el paso de una persona que circulaba en bicicleta . Tras esa maniobra preventiva, retomó su recorrido por calle Ecuador en sentido oeste-este, con intención de atravesar la intersección.

Fue en ese instante cuando una camioneta Ford Ranger, que avanzaba por España en dirección norte-sur, terminó impactando contra la parte delantera derecha del automóvil. La colisión generó daños materiales significativos y dio origen a un conflicto judicial que se extendió en el tiempo.

ECP TRANSITO (2) Una conductora fue embestida por otro automóvil, tras darle el paso a un ciclista. Estefania Petrella

Versiones contrapuestas en la Justicia

La persona que inició la demanda sostuvo que tenía prioridad de paso por circular desde la derecha, una regla básica de tránsito. Además, argumentó que la camioneta se desplazaba a una velocidad que le impidió evitar el choque. También cuestionó que el vehículo contara con una defensa frontal, elemento que fue objeto de análisis dentro del expediente.

En contraposición, la aseguradora citada en garantía rechazó esa versión, planteó que la responsabilidad recaía sobre la conductora del Gol Power y afirmó que fue ese vehículo el que terminó impactando contra la camioneta. Sin embargo, el conductor de la Ford Ranger no se presentó en el proceso judicial, por lo que fue declarado en rebeldía.

Esta situación tuvo implicancias procesales relevantes: la normativa establece que, ante la ausencia de una de las partes, pueden tenerse por ciertos los hechos lícitos expuestos por quien reclama, siempre que no exista prueba en contrario.

Un testimonio clave

Durante el juicio, la declaración de un testigo presencial resultó determinante para esclarecer lo ocurrido. La persona afirmó haber visto el momento exacto del incidente en la intersección. Según su relato, el Volkswagen Gol Power se detuvo para ceder el paso a una bicicleta y luego avanzó para cruzar.

En ese contexto, apareció la Ford Ranger, cuyo conductor intentó esquivar al automóvil, aunque no logró evitar el contacto. El impacto o roce se produjo sobre la parte frontal derecha del vehículo menor, lo que coincidió con otros elementos analizados en la causa.

E.C.P CAMARA LABORAL (6) La demanda llegó a la Justicia de Cipolletti. Estefania Petrella

Pericias y daños constatados

La sentencia también se apoyó en una pericia mecánica que permitió verificar los daños sufridos por el Gol Power. El informe técnico describió afectaciones en distintos sectores, principalmente en la zona frontal y lateral derecha.

Entre los daños se mencionaron deformaciones en el capot, roturas en el paragolpes, deterioro de la óptica, afectaciones en el guardabarros, el soporte de óptica y la toma de aire, entre otros componentes. Estos elementos resultaron consistentes con la mecánica del choque descripta por la parte demandante.

A partir del análisis integral de las pruebas, el fallo consideró acreditada la versión de la conductora del automóvil. En ese sentido, se señaló que el siniestro estuvo vinculado con la falta de respeto a la prioridad de paso de quien circulaba por la derecha, así como con la velocidad a la que se desplazaba la camioneta.

Además, se indicó que no se logró probar la causal de eximición de responsabilidad planteada por la compañía aseguradora.

justicia sentencia juez.jpg La resolución acreditó parcialmente la demanda, responsabilizando al conductor de la camioneta y a su aseguradora. Ilustración

Indemnización y alcance del reclamo

La resolución judicial hizo lugar parcialmente a la demanda y estableció una condena que alcanza tanto al conductor de la Ford Ranger como a la aseguradora, en la medida del seguro contratado. El resarcimiento incluyó los daños materiales ocasionados al vehículo y también la privación de uso.

Sobre este último punto, el fallo remarcó que la imposibilidad de utilizar un automóvil particular constituye un perjuicio indemnizable, ya que afecta actividades cotidianas de traslado. Por ello, se reconoció una compensación económica por el tiempo estimado que demandó la reparación del rodado.

La sentencia corresponde a una instancia inicial y aún no se encuentra firme, ya que puede ser apelada por las partes involucradas.