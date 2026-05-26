La Gira de los Barrios se ha convertido en una propuesta cultural trascendente para la ciudad

La Gira de los Barrios se lanzó en marzo y ya se ha convertido en una propuesta cultural trascendente. La literatura y el arte, al alcance de todos.

Con seriedad, con pasión y con alegría entienden a la cultura y a las artes los impulsores de La Gira de los Barrios, una iniciativa que ha sido declarada de interés cultural, educativo, comunitario y social por la Legislatura de Río Negro.

Con éxito y repercusión, se está concretando la iniciativa “La Gira de los Barrios” , que procura llevar a los cuatro puntos cardinales de Cipolletti su propuesta de valoración de la cultura y, en especial, del rol que la escritura y la lectura tienen en la sociedad. Al efecto, se promueve la labor creativa de literatos y artistas locales y regionales.

La Gira arrancó en marzo y el pasado 30 de abril fue declarada de interés cultural, educativo, comunitario y social por la Legislatura de Río Negro, a través de un proyecto de los legisladores cipoleños Lorena Yensen y Juan Elbi Cides. Todo un reconocimiento para quienes están haciendo posible la actividad, empezando por el poeta y prosista Santiago Ocampos, su principal animador.

Ocampos lanzó la iniciativa junto con el novelista y cuentista cipoleño Matías Stiep , quien ahora se ha convertido en un colaborador asiduo, junto con escritores y artistas de diferentes disciplinas que ayudan en la planificación y se convierten en protagonistas activos de lo que se lleva al corazón de la comunidad.

LA GIRA DE LOS BARRIOS CULTURA PARA TODOS La Gira de los Barrios despliega su propuesta cultural por escuelas, colegios, bibliotecas populares y centros de jubilados. Lleva su compromiso con la actividad literaria y artística para un amplio público de niños, jóvenes y adultos de todo Cipolletti.

La propuesta se empezó a implementar en marzo con una charla titulada "Un golpe a los libros" que brindó el escritor y periodista neuquino Pablo Montanaro, en instalaciones del CEM 121, ubicado en Falucho y Naciones Unidas. El expositor se refirió en esa ocasión al plan sistemático de la última dictadura militar de prohibir y quemar libros. "Quisieron lavar la mente de los argentinos", expresó Montanaro, ante un público conformado, sobre todo, por concurrentes al turno vespertino del establecimiento.

En el CEM 121, también se presentó, en otro momento, el escritor Jorge Núñez, un talento cipoleño.

Otra de las actividades llevadas a cabo se tituló "Conociendo a Pablo Neruda" y se efectuó a fines de marzo. Se trató de una visita del grupo "El despertar de una nueva vida", integrado por adultos mayores del barrio Labraña, a la casa de la escritora local Marta Vallejos, quien conoció, allá lejos y hace tiempo, en Chile, a Neruda, el siempre recordado poeta autor de Veinte Poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra y el Canto General.

A mediados de abril, el novelista y cuentista Matías Stiep concretó una charla sobre sus libros en la Biblioteca Popular Escritores Patagónicos, ubicada en el barrio de las 1200 Viviendas. En la actividad, se recordó con emoción a la escritora Amelia Lacuenteguy, gestora cultural y escritora que transmitió su pasión por las letras a varias generaciones de cipoleños y valletanos.

La Gira con el eterno Soriano

Finalizando abril, con organización de La Gira de los Barrios y de la Biblioteca Popular Fernando Jara, se procedió a descubrir una placa en homenaje al escritor marplatense, cipoleño y universal Osvaldo Soriano, junto al ya famoso peral del predio perteneciente a Aguas Rionegrinas, en Blas Parera y Mengelle. La placa fue diseñada y elaborada por el escultor Raúl Domínguez y ayudará a recordar, desde su colocación, que Soriano vivió ahí, en ese lugar de Cipolletti, alguno de los años que él mismo consideraba de los mejores de su vida.

Desde su lanzamiento, la Gira ha realizado otras actividades de difusión de la cultura, la literatura y la escritura, incluyendo su participación, hace unos días, en el ciclo Estación Literaria, que impulsa la Subsecretaría de Cultura de Neuquén. En el evento, Ocampos presentó el libro "Antología 2025 Tinta Valletana", impreso por Kuruf.

El cipoleño destacó que en los cuentos, relatos y poemas se comparten vivencias personales, aromas entrañables, historias cotidiana y costumbres que revelan el pulso íntimo del Alto Valle.

Poeta en el República de Italia

Otra de sus recientes actividades fue la presentación del poeta Manuel Muñoz, conocido como Manu Mu, en las instalaciones del CEM 74 República de Italia, en Miguel Muñoz 245. Se trata del establecimiento que comparte el edificio con la ESRN 89 Manuel Belgrano, frente a la Plaza San Martín.

Para su nueva y próxima programación, la Gira tiene prevista la presencia del escritor cipoleño Mario Figueroa este jueves 28 de mayo, a partir de las 18.30, en la Biblioteca Popular Escritores Patagónicos, de las 1200 Viviendas. En tanto, el lunes 1 de junio, a las 19, el escritor y empresario Pascual Marrazzo, participará del programa "El pulso de la ciudad" de la radio FM Mural y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. El viernes 5 de junio, a las 20, Matías Stiep conversará con los asistentes a la Escuela de Folklore de Jorge Venegas sobre la vida de Juan Lavalle, sobre quien escribió una novela.

LA GIRA DE LOS BARRIOS CULTURA PARA TODOS QUINTIS

Otras propuestas para agendar se desplegarán el viernes 12 de junio en la Escuela 262, en Blas Parera y Rivadavia, con la participación de la escritora Ruth Ossés y el miércoles 17 de junio, en el CEM 74, con presencia del escritor Pablo Lautaro. Ambos son cipoleños. A su vez, se está preparando, en fecha a confirmar, en el Centro de Jubilados Quiñe Nehuen, en Simón Bolívar y Blas Parera, una actividad con el escritor y de oficio gasista Manuel Plaza.

Agenda cultural para todos

Ocampos manifestó que la Gira de los Barrios "tiene como objetivo principal la búsqueda de acercar la cultura a los sectores más postergados de la comunidad, de la sociedad, a los sectores barriales que no tienen acceso muchas veces a la agenda cultural, en sus distintos aspectos".

Indicó que se procura, en particular, organizar las iniciativas en espacios públicos, como son las escuelas y colegios repartidos por la geografía local y también en las bibliotecas populares de la ciudad. Destacó "la importante repercusión" que se ha alcanzado ya, en estos apenas dos meses de actividades, desde su lanzamiento en marzo.

Puso de relieve también el objetivo de trabajar con los centros de jubilados y sumar otras instituciones de raigambre en la ciudad, como el Museo Provincial Carlos Ameghino.

Pluralidad de temas y de voces

En lo cultural, literario y artísticos, destacó que siempre se buscará "la pluralidad de temas y la pluralidad de voces", ayudando a hacer "circular el conocimiento, circular la cultura, sin quedarnos en un solo espacio". La meta será siempre que "la cultura se vaya haciendo, vaya tomando forma, en distintos lugares".

En estos tiempos en que la técnica y lo virtual parecen copar todas las mentalidades y todos los ambientes, Ocampos consideró más necesario que nunca seguir apostando a "la imaginación y la creación", ya que son "el puntapié inicial para toda la actividad artística, sea cual sea el formato en el que se desarrolle".

La condición humana

Sostuvo que "la capacidad de contar historias, de pintar, de hacer música es el motor que nunca se va a perder de la condición humana", porque hace a su esencia y "provoca lo que es el acontecer cultural".

LA GIRA DE LOS BARRIOS CULTURA PARA TODOS TRIS La imaginación y la creación artística son valores fundamentales para los promotores y participantes de la Gira de los Barrios. El conocimiento y la cultura son patrimonio de la comunidad.

A dos meses de comenzar la iniciativa, "hemos demostrado que se puede llegar con la cultura a los barrios y hemos demostrado que la gente quiere que haya cultura barrial. Y no se necesita tanto presupuesto, es poner voluntad y conocimiento en el territorio. Es caminar", concluyó.