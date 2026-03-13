Cipolletti suma juegos temáticos y espacios renovados para disfrutar al aire libre

Se llevó adelante la instalación de nuevos juegos y mobiliarios en plazas de la ciudad. ¿Dónde se ubican y por dónde continuarán las renovaciones?

El Paseo del Ferrocarril comienza a renovarse con nuevos juegos temáticos para los niños de Cipolletti.

La ciudad se encuentra avanzando con un plan de puesta a punto y renovación de sus principales espacios públicos y recreativos. Durante esta semana se registraron nuevos avances en la instalación de juegos infantiles temáticos y equipamiento urbano en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de plazas y parques y fortalecer los lugares de encuentro para vecinos y familias.

Los trabajos se concentran principalmente en el Paseo del Ferrocarril y el Parque de El Treinta, aunque el plan municipal prevé extender las mejoras a otros sectores estratégicos como Parque Norte, Parque Rosauer, la plaza San Martín y el área recreativa de la Isla Jordán .

juegos paseo ferrocarril cipo Los nuevos juegos son temáticos y acordes para menores de edad. Gentileza

Nuevos juegos en el Paseo del Ferrocarril

Uno de los puntos donde se registraron avances esta semana es la plaza del Paseo del Ferrocarril, ubicada sobre calle Fernández Oro, casi Brentana. Allí comenzó la colocación de nuevos juegos infantiles que se destacan por su diseño temático, su carácter inclusivo y sus condiciones de seguridad.

En el lugar ya fue instalado un trencito infantil, uno de los atractivos centrales del nuevo sector de juegos. Según se informó desde el Municipio, en los próximos días continuará la colocación de otros elementos lúdicos que formarán parte del espacio recreativo.

Entre ellos se encuentran una calesita órbita, una base espacial triple, un juego de resorte, una antena temática y una hamaca cuádruple integradora con butacón. Este último dispositivo está pensado especialmente para permitir el uso por parte de niños con capacidades diferentes, promoviendo el acceso inclusivo al juego.

plaza nueva cipo Los juegos del Paseo de la Familia, ya son parte del disfrute de cientos de familias cipoleñas. Gentileza

Desde el Municipio destacaron que los nuevos juegos combinan creatividad, innovación y durabilidad. Además, fueron diseñados para transformar las plazas en espacios de encuentro para toda la familia, favoreciendo el juego compartido y la permanencia en los espacios verdes.

Espacios más inclusivos y seguros

El proceso de renovación de los juegos infantiles ya tuvo avances previos en otros sectores de la ciudad. Uno de los ejemplos es el Paseo de la Familia, donde recientemente se completó una importante actualización del área destinada a los niños.

En ese sector se instalaron nuevos juegos como un refugio del bosque de gran tamaño, una calesita integradora, una antena temática y un pórtico lineal triple. A esto se sumó la incorporación de un banco comunitario con respaldo de gran dimensión y nuevos cestos de basura.

Una de las características destacadas del nuevo sector de juegos es la colocación de un piso de caucho continuo de 30 milímetros de espesor, un sistema antigolpes que mejora notablemente la seguridad de los niños durante el uso del espacio.

parque del 30 nuevo mobiliario Nuevos mobiliarios fueron instalados en el sector de parrillas del Parque del Treinta. Gentileza

Además, los juegos instalados cumplen con normas y certificaciones de calidad y seguridad. Los plásticos rotomoldeados cuentan con certificado de no toxicidad y poseen filtro UV 8, lo que permite aumentar su durabilidad frente a la exposición solar.

Desde la comuna señalaron que este tipo de equipamiento permite garantizar mayor diversidad de usos y seguridad para los distintos grupos de usuarios que utilizan los espacios públicos.

Nuevo equipamiento urbano en el Parque de El Treinta

En paralelo a la renovación de juegos infantiles, la secretaría de Obras Públicas también avanza con trabajos de instalación de nuevo equipamiento urbano en el Parque del Treinta, uno de los espacios recreativos más utilizados por las familias cipoleñas.

En ese sector se colocaron 25 mesas con sus respectivos bancos junto a las parrillas existentes, con el objetivo de mejorar las condiciones para reuniones y actividades al aire libre. Además se instalaron 18 cestos de basura distribuidos en el parque y cuatro estaciones de bancos curvos que permiten generar espacios de descanso y encuentro en distintos puntos del predio.

Todo el mobiliario incorporado fue adquirido por el Municipio y presenta características ecológicas, ya que está fabricado con materiales reciclados. A su vez, se trata de equipamiento de bajo mantenimiento y alta durabilidad, pensado para resistir el uso intensivo que suelen tener estos espacios.

trabajos parque del treinta cipo Una vez finalizados los trabajos actuales, el plan continuará en Isla Jordán. Gentileza

Próximos trabajos en Isla Jordán y otros parques

Una vez finalizada la intervención en el Parque de El Treinta, el plan municipal continuará con la instalación de nuevo mobiliario urbano en la Isla Jordán. Allí se prevé colocar diez estaciones completas compuestas por mesas, bancos y parrillas de hormigón.

Estas mejoras forman parte de un programa integral de mejoramiento de espacios verdes que impulsa el Municipio. El plan incluye además la incorporación de luminaria LED en distintos parques y plazas de la ciudad.

El objetivo, según explicaron desde el área de Obras Públicas, es consolidar espacios públicos más seguros, accesibles y preparados para el uso cotidiano de los vecinos.