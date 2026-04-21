Una plaza emblemática de Cipolletti se renueva: más luces LED y nuevos juegos para las familias

Una reconocida plaza céntrica de la ciudad suma iluminación LED y juegos renovados para transformarse en un espacio más moderno, seguro y pensado para disfrutar.

Los trabajos incluyen recambio de luces y la incorporación de modernos juegos infantiles. Foto: Gentileza.

Una de las plazas más emblemáticas de Cipolletti comenzó a mostrar una imagen renovada . Esta semana avanzan las obras del plan “ Cipo más LED ” en el Paseo de la Familia , donde se instalarán nuevas columnas y luminarias para mejorar la seguridad y modernizar el espacio.

Ubicado sobre calle Roca , entre Italia y Sarmiento , este tradicional punto de encuentro sumará 15 columnas nuevas y 16 luces LED , en una intervención que busca poner en valor uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad.

La renovación del Paseo de la Familia no solo incluye mejoras en el alumbrado. Recientemente también se incorporaron modernos juegos infantiles , lo que refuerza la transformación del lugar en un espacio más atractivo y seguro para el disfrute de niños y familias.

Con estas obras, el municipio apunta a recuperar y modernizar una plaza emblemática, mejorando tanto la infraestructura como la experiencia de quienes la visitan.

El plan sigue en otros barrios

Desde el Departamento de Alumbrado Público informaron que las tareas también continúan en los barrios Filipuzzi y Del Trabajo, donde se está llevando adelante el recambio de 215 luminarias LED.

Los trabajos se concentran en el cuadrante comprendido por Mengelle, Manuel Moreno, Santa Cruz y Buenos Aires, ampliando el alcance del programa de modernización del alumbrado público.

Menos consumo y mayor seguridad

Desde el municipio detallaron que el plan “Cipo más LED” tiene como objetivo modernizar la iluminación en distintos sectores de Cipolletti, incorporando tecnología LED para reducir costos de mantenimiento, mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en los barrios.

La apuesta municipal busca no solo mejorar el servicio, sino también renovar espacios públicos clave para la vida cotidiana de los vecinos.