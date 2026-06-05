Cipolletti impulsa su transformación urbana con 309 nuevas cuadras de asfalto

El intendente Rodrigo Buteler anunció la licitación para la pavimentación en barrios como El Manzanar, Rincón Lindo y Belgrano. La apertura de sobre será el próximo 23 de junio.

El intendente Rodrigo Buteler anunció la fecha de la licitación para la ejecución de 309 cuadras de asfalto.

La Municipalidad de Cipolletti anunció la licitación de 309 nuevas cuadras de pavimento que se sumarán al Plan de Asfalto , una iniciativa que ejecuta 214 cuadras actualmente. El intendente, Rodrigo Buteler anunció la fecha de la licitación para conocer las ofertas de las empresas que llevarán adelante las tareas de asfaltado.

Se trata de un plan histórico llevado a cabo con presupuesto 100% municipal que llevará adelante una transformación del ejido urbano, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, mejorar la conectividad urbana y optimizar la infraestructura.

En ese sentido, el intendente anunció que el próximo 23 de junio a las 10.00 horas se llevará a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública N°17/26, correspondiente a la primera etapa que contempla 146 cuadras . Dos días después, el 25 de junio en el mismo horario, se realizará la Licitación Pública N°18/26 destinada al pavimento de 163 cuadras . Ambos actos tendrán lugar en el 9° piso del Edificio Municipal de calle Yrigoyen 379.

La primera convocatoria comprende una superficie de 109.489 metros cuadrados y alcanzará distintos sectores urbanos. Entre ellos figuran intervenciones sobre calles Venezuela Sur, Lago Fonck entre Venezuela Sur y Ecuador, Vélez Sarsfield entre J.K Kennedy y Río Collón Cura, Paso de los Libres entre Los Cipreses y Los Jacarandas, Saavedra entre San Luis y Simón Bolívar, Simón Bolívar entre Mariano Moreno y Saavedra, Los Coihues entre el Estado de Israel y Gregores de Gotelli, Venezuela entre DVN y Los Tomillos, Los Tomillos entre Saturnino Franco y Venezuela y Mosconi entre Espínosa y Nicaragua.

ECP ASFALTO (18) Estefania Petrella

La segunda licitación abarcará una superficie de 121.836 metros cuadrados y comprenderá obras en el barrio Luis Piedra Buena, además de intervenciones sobre calles Alberdi, entre Arenales y Venezuela y entre Perú y J.M. París, en José Hernández entre Arenales y Bolivia y entre Chile y J.M.París, en Falucho hasta la Naciones Unidades. También se asfaltarán sectores del recorrido del colectivo como en el barrio Ferri entre La Esmeralda y Río Neuquén y Av. La Plata.

¿Cuáles son los barrios beneficiados con el pavimento?

También se anunció la pavimentación de las calles que rodean al Jardín 49, la Escuela 152 del barrio Anai Mapu, es decir las calles Los Menucos, Río Neuquén, S.A.Oeste y Pastor J.A Bowler. El asfalto llegará a las calles Homero Manzi y Roberto Firpo, las calles que rodean el Rotary Internacional y el cuadrante de la Escuela 366 entre Antártida Argentina y Pastor J.A. Bowdler.

asfalto calle santa cruz

Mientras avanza el proceso licitatorio, el municipio mantiene un intenso ritmo de ejecución en distintos frentes de trabajo. En calle Chile ya se completaron las bases necesarias para la futura carpeta asfáltica, mientras que en Tomillos continúan las tareas preparatorias previas a la pavimentación.

En Las Jarillas, los equipos desarrollan obras de cordón cuneta y excavaciones según el tramo intervenido. Por su parte, en Brasil finalizaron las conexiones domiciliarias de agua potable y se aguarda el inicio de los movimientos de suelo.

asfalto cipo

Un plan que promete la transformación urbana de Cipolletti

Otras cuadrillas trabajan sobre Turrín y Don Bosco, donde se ejecutan o finalizaron recientemente conexiones de servicios esenciales. En tanto, sobre calle Río Negro continúan las excavaciones en distintos sectores para avanzar con las etapas previas al asfaltado definitivo.

licitación asfalto cipo

El municipio destacó además la reciente finalización de la pavimentación de calle Mosconi, considerada una arteria estratégica para la circulación urbana. A esa obra se sumaron las intervenciones concluidas sobre Nahuel Huapi, Teniente Ibáñez y Bolivia.

Con estas nuevas licitaciones, la gestión local busca consolidar un plan integral de infraestructura vial para acompañar el crecimiento de la localidad y la transformación de su casco urbano, para conectar a los numerosos barrios de Cipolletti.