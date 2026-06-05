Qué hacer este fin de semana en Cipolletti: agenda completa

El primer fin de semana de junio llega con música, obras teatrales, cine y salidas al aire libre en la ciudad.

El primer fin de semana de junio llega con una amplia agenda de actividades para hacer en Cipolletti.

El primer fin de semana de junio llega con una agenda cargada de propuestas culturales, musicales y recreativas en Cipolletti , con actividades para todos los gustos y edades. Desde espectáculos en vivo y teatro, hasta ferias al aire libre y funciones de cine, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar.

El sábado por la noche, la sala teatro del Complejo Cultural Cipolletti será escenario de un homenaje a Soda Stereo , una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano. A partir de las 21, se presentará “ El Cuarto Soda ”, un grupo reconocido por recrear con notable fidelidad el sonido original que lideró Gustavo Cerati.

La propuesta promete un recorrido por los grandes clásicos del trío argentino, con una puesta en escena cuidada y una interpretación que ha logrado posicionar a la banda tributo como una de las más destacadas del género en la región. La cita apunta tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones que siguen descubriendo el legado musical de Soda Stereo.

E.C.P LA CAJA MAGICA (1) La Caja Mágica Teatro, uno de los espacios con agenda durante el fin de semana. Estefania Petrella

También el sábado, el humor tendrá su espacio con la obra “Bonyur Tailandia”, una comedia que se presentará a las 21 con funciones programadas durante todo junio en La Caja Mágica. La pieza propone una historia cargada de situaciones absurdas y giros inesperados, donde un viaje soñado se transforma en una experiencia caótica.

El elenco, integrado por reconocidos actores regionales, apuesta a un espectáculo dinámico, ideal para quienes buscan distenderse y compartir una noche diferente. La dirección está a cargo de Jorge Onofri, con un equipo técnico que acompaña con escenografía e iluminación pensadas para potenciar el ritmo de la obra.

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Feria y propuestas al aire libre

Durante el fin de semana también habrá actividades al aire libre con la Feria de la Economía Social. El sábado se desarrollará de 15 a 19.30 en el Parque Rosauer, mientras que el domingo se trasladará a la Plaza San Martín, de 16 a 20.

El espacio reunirá a artesanos y emprendedores locales que ofrecerán productos de distintos rubros, desde alimentos hasta objetos de diseño. Además, habrá carros gastronómicos que complementarán la experiencia, convirtiendo la feria en una opción ideal para pasear en familia o con amigos.

La Banda Municipal, con entrada libre y gratuita

El domingo a las 20, el Centro de Artes Roberto Abel será sede de un nuevo concierto de la Banda Municipal. Dirigida por Juan Mega, contará con la participación especial de Esperanza Almada.

El ensamble, compuesto por 25 músicos de Cipolletti y ciudades vecinas, ofrecerá un repertorio variado que incluye jazz, tango, música latina y popular. Con entrada libre y gratuita, el espectáculo se presenta como una oportunidad accesible para disfrutar de música en vivo de calidad.

Centro Cultural Roberto Abel Cipolletti.png La Banda Municipal tocará este domingo en el Centro Cultural Roberto Abel. Gentileza

Cine para todos los gustos

La cartelera también suma alternativas para quienes prefieren la pantalla grande. Por un lado, vuelve el clásico Scary Movie, una comedia que parodia las películas de terror más populares. Tendrá funciones el viernes y sábado a las 20.30, y el domingo a las 18.

Por otro lado, el Cine INCAA proyectará el documental “El Partido”, que revisita uno de los encuentros más emblemáticos del fútbol mundial a 40 años de su realización. Las funciones serán el viernes y sábado a las 18, y el domingo a las 20.30.