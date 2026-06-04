Administrativo de día, humorista de noche: La Tota Vázques brilla y tiene un sueño revolucionario para la zona

La rompe con Las Redonditas del Humor y Diosas del Humor y repasa su presente e historia. El día que cantó con Lali Espósito, las bromas a los desprevenidos y qué quiere abrir en la región...

“A mí me dicen cachorrita , de día soy Cacho y de noche soy Rita ”. Con su inconfundible humor , como no podía ser de otra manera, se presenta en la charla con LM Cipolletti La Tota Vázques, el transformista que hace reír a toda la ciudad y la región tanto con Las Redonditas como con Las Diosas .

Es que por las mañanas se desempeña como eficiente empleado administrativo en un Laboratorio neuquino y por las noches, en especial los fines de semana, brilla con la animación en distintos recintos, reuniones sociales y eventos.

En dupla con Makensy Mey o en trío con Leandro Stepanchuck son capaces de hacer tentar hasta al más serio y aburrido con su picardía y jugados números, en los que interactúan con el público.

Las Redonditas del Humor Las Redonditas del Humor en una de sus últimas presentaciones en Cipolletti. Stefanía Petrella

“La pasamos lindo, los temas de despecho, cuando le cantamos a alguien y nos acercamos a la cara son divertidos. Como anécdota suele pasar que en un show viene una señora y nos dice, ‘atorrante’ vos le pusiste las te… en la cara a mi marido”, comparte con una sonrisa las reacciones populares a sus picantes y cada vez más requeridos shows.

En un pub de Cinco Saltos, en un cumple de 60 en el club Cipolletti, en un bar de Férnandez Oro (“recuerden que actuamos en Hysteria este sábado”, avisa). Los vas a encontrar en culquier sitio al que vayas a despejarte y pasarla bien,

Por qué no se dedica de lleno a los espectáculos

Teniendo en cuenta su doble faceta, trabaja casi todos los días de la semana. “Solo el domingo me lo reservo para descansar o estar con mi familia”, confiesa Gastón Vásquez (48 años) -no le agrada su primer nombre Ricardo, aparte “en el barrio me conocen así”-.

“¿Por qué no me dedico a la actuación de lleno?”. No hay tanto mercado, no es una ciudad cosmopolita como Buenos Aires que tenés de lunes a lunes. Por eso más que nada nos presentamos viernes y sábado, trato de acomodar la agenda en esos días. Aunque me ha pasado de tener que sumarle el domingo o días de semana, fin de año, despedidas, festejos entre amigos en salones, bares. ¿Me entendés, nene?”, lanza transformando de repente su voz y con un gesto histriónico, como poniéndose en el papel del personaje que encarna en dichas veladas.

La Tota Vázquez La Tota Vázques, un show.

“Alguna mañana llego con un poco de brillo en la cara al trabajo pero me re bancan los compañeros. De hecho, suelo actuar en las fiestas de fin de año de la empresa y nos divertimos mucho, porque cuento cosas, intimidades del laburo. Los chicos incluso van a verme a los eventos, mi jefe me llama Tota, hace 17 años que trabajo acá y no creo que vaya a cambiar de trabajo. La mejor onda”, celebra, valorando al máximo el entorno laboral.

A los 21 años le contó a sus padres que era gay, aunque “ya ‘mariconeaba’ de chico en Allen, mis viejos se las veía venir, bromeaba en las reuniones familiares. Entonces, fue super normal la reacción de ellos”, señala, al repasar su vida, poco después de participar de la marcha Ni Una Menos. Hoy con 48 años, vive solo en Neuquén y se propone ambiciosas metas...

Dos grupos artísticos, la misma gracia

La Tota forma parte de Las Redonditas del Humor con Makensy Mey y de Diosas del Humor con ese mismo compañero más Leandro Stepanchuck. Si bien en sus simpáticas presentaciones intentan "no exponer mucho a nadie y vamos tanteando cuáles son los más jodones”, las bromas espontáneas con personas del público a las que agarran desprevenidas suelen ser los momentos “en los que más se engancha y ríe la gente”.

Sobre la dinámica de los show, específica: “Son cuadros musicales, editados, entra una, sale, entra la otra. Hacemos juegos en el medio, un cuadro las dos juntas. Entre 14 y 16 cuadros en total, si vamos 2 veces al mismo lugar, cambiamos para que no se aburran”.

Las Redonditas del Humor (1)

Lograron derribar prejuicios iniciales en pueblos de la zona. Allí donde costó un poquito más romper el hielo pero a la larga terminaron por conquistar a un público totalmente entregado a sus ocurrencias. “Al principio medio que te miran rato o se imaginan que somos trans. He estado en Darwin, en Choele Choel, en Chimpay... Cuando empezamos a hablar, por suerte ya se relajan. Generamos cierta y sana adicción”, se jacta La Tota, quien habla en nombre del elenco.

Reconoce que “el fuerte son los eventos privados". Y lo argumenta: "Se pagan mejor y se disfrutan más también, sin desmerecer los bares o casinos. Pasa que en estos últimos recintos que mencioné tenés que adecuarte al lugar, a las condiciones. Hacemos también cumples de 15 o de 18 pero lo mismo, hay que ubicarse y, entonces, el número artístico o la producción es otra”

Cómo fue la experiencia con Lali Espósito y su próximo sueño

El año pasado La Tota cumplió un sueño de conocer a Lali Espósito y compartir escenario con la famosa cantante en el Ruca Che. Fue tras una movida que inició en redes: “Algo hermoso, tremendo, nunca me lo voy a olvidar. Una genia Lali me hizo subir al escenario”, recuerda con orgullo.

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“¿Algún próximo sueño? Me gustaría tener un bar gay y que haya shows y “gay friendly”, que no existen en la zona. O manejar el bar, traer artistas, que todas las noche haya propuestas, stand up artistas regionales… Soy uno de los referentes de la comunidad, del colectivo LGBTIQ+ en la zona y también soy artista de Flame Disco en Neuquén, la anfitriona del lugar, donde los dueños me tratan bárbaro. Celebro eso porque le falta un poco de noche a la región, los fines de semana siempre lo mismo”, analiza quien se reinventó en la pandemia con las actuaciones virtuales.

“Cada show te hacemos olvidar lo que duele el mundo un rato, eso ya es misión cumplida”, se despide. La Tota Vázquez, responsable de las risas de buena parte del Alto Valle.