Tras el gran incendio, los bomberos de Cipolletti celebran su día con un acto abierto
Luego de extinguir el fuego en La Anónima, el cuartel central abre sus puertas para rendir homenaje a quienes forjaron la institución. ¿Cómo puede participar la comunidad?
Cipolletti tiene una cita impostergable este sábado. La Asociación Bomberos Voluntarios de la ciudad convoca a toda la comunidad a participar del acto protocolar por el Día Nacional del Bombero Voluntario.
La invitación, firmada por Raúl Vena, presidente de la Comisión Directiva de la Asociación, lleva como lema institucional el espíritu que define a quienes integran el cuerpo bomberil: "Sacrificio, valor y abnegación". Tres palabras que no son slogan, sino que describen con precisión lo que ocurrió apenas horas antes de esta convocatoria.
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El Día Nacional del Bombero Voluntario, que se conmemora cada 2 de junio, encontró al cuerpo cipoleño en plena actividad. En la madrugada del martes, un voraz incendio se desató sobre un depósito de La Anónima en la ciudad, obligando a los bomberos voluntarios a desplegarse de inmediato con todos los recursos disponibles. Al operativo se sumaron dotaciones de otras localidades de la región, que llegaron para colaborar en las tareas de extinción y control del fuego.
La emergencia no interrumpió el espíritu de la fecha: lo confirmó. Gonzalo Cardozo, actual jefe a cargo del Cuerpo de Bomberos de Cipolletti, destacó el compromiso demostrado en esa jornada. "Es lo que hacemos siempre que suena la alarma, no importa el día ni la hora", señaló, al tiempo que subrayó que el trabajo articulado con cuarteles vecinos reflejó la solidaridad que caracteriza al sistema bomberil de la región.
Una institución que se renueva sin perder historia
El acto del sábado no será solo un homenaje hacia el pasado: también será una mirada hacia el futuro. La ceremonia contempla la incorporación formal de tres nuevos bomberos que prestarán juramento e iniciarán su actividad en el cuartel: Claudio Hernán Arratia, Facundo Gabriel Osta y Tomás Nahuel Troncoso. Con ellos, el cuerpo suma tres nuevas vocaciones al servicio de la comunidad.
Raúl Vena, presidente de la Asociación, resaltó el significado de este momento para la institución. "Recibir nuevos bomberos en un día como este nos llena de orgullo. Ellos vienen a continuar una historia que ya tiene décadas y que este año alcanzará un hito muy especial", expresó, en referencia al 75° aniversario del cuartel que se celebrará en septiembre próximo.
Ascensos: el reconocimiento al mérito dentro del cuerpo
La ceremonia también contempla el reconocimiento formal a quienes avanzaron en su carrera dentro del escalafón bomberil. En total, nueve integrantes del cuerpo recibirán ascensos en sus jerarquías:
Luis Alberto Latorre asciende a Sargento Ayudante. Leandro Javier Sánchez y Gustavo Chianese pasan a Sargento. Oscar Morales, Kimberley Araceli Méndez, Rodrigo Sebastián Lagos, Ailín Ayelén Jara, Agustina Suyai Jara y Valentina Fernández ascienden a Cabo, coronando el esfuerzo sostenido dentro de la institución.
Retiros con décadas de historia
El momento más emotivo de la jornada llegará con el retiro formal de cinco miembros del cuerpo, cuyas trayectorias representan colectivamente más de 145 años de servicio ininterrumpido a la comunidad cipoleña. Daniel Oscar Escobar y Jorge Aladino Castillo se retiran con el grado de Suboficial Principal, tras 26 años de servicio cada uno. Fabián Eliberto Castillo y Daniel Enrique Dimasi, ambos con el grado de Sargento Primero, completan 25 años de trayectoria. Mientras que Miguel Ángel Manquilef, Suboficial Mayor, es quien más años acumula en esta nómina con 30 años de actividad.
El caso de Manquilef tiene un doble reconocimiento ya que es quien se desempeña como actual jefe del cuartel de bomberos de Cipolletti y a partir de este sábado, inicia su retiro formal a tantos años de vocación y servicio a la comunidad. A cada uno de ellos, la institución les rendirá un reconocimiento oficial en el acto.
Una invitación abierta a toda la ciudad
El cuerpo y la asociación extendieron una convocatoria abierta a toda la ciudadanía. La sede del cuartel central, en Leandro N. Alem 955, recibirá este sábado 6 a las 15 a los vecinos que quieran acompañar este momento institucional, que combina el homenaje a quienes ya dieron su tiempo y esfuerzo a la institución con la bienvenida a quienes recién comienzan su camino.
Con 75 años en el horizonte y un incendio reciente como testimonio de su vigencia, los bomberos voluntarios de Cipolletti llegan a esta celebración con la mejor credencial posible: la que se construye en el terreno, no en los discursos.
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