Parque Norte y Manzanas del Sol ya tienen LED: ahora avanzan en otros barrios

Cipolletti avanza hacia el 100% de iluminación LED en 2026, finalizaron trabajos y ya confirmaron los próximos barrios que se suman al recambio.

La Municipalidad de Cipolletti avanza con una serie de obras en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones que buscan mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la transitabilidad urbana. En los últimos días, el foco estuvo puesto en el recambio de luminarias LED en varios barrios y en el inicio de una nueva etapa del plan de bacheo y construcción de badenes .

Uno de los ejes centrales es la continuidad del plan “ Cipo más LED ”, una iniciativa que apunta a modernizar el sistema de alumbrado público en toda la ciudad. Durante esta semana, finalizan los trabajos en el sector de Parque Norte , Manzanas del Sol , 10 de Marzo y áreas cercanas a Marabunta y el CET 9 , donde se instalaron un total de 203 luminarias nuevas con tecnología LED.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que este recambio no solo mejora la iluminación en la vía pública, sino que también reduce significativamente los costos de mantenimiento y el consumo energético , en línea con una política de sustentabilidad que busca optimizar los recursos.

luces led cipolletti Los barrios Filipuzzi y Del Trabajo tendrán el recambio desde la próxima semana.

Nuevos barrios en agenda

La planificación de las obras no se detiene. A partir del miércoles 15 de abril, las cuadrillas continuarán con el recambio de luminarias en los barrios Filipuzzi y Del Trabajo. En ese sector se prevé la instalación de 215 nuevas luces LED, en el cuadrante comprendido por las calles Mengelle, Manuel Moreno, Santa Cruz y Buenos Aires.

Este tipo de intervenciones tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. Una mejor iluminación contribuye a reforzar la seguridad en los espacios públicos, facilita la circulación nocturna y permite un mayor aprovechamiento de calles y plazas durante la noche.

Además, el plan contempla no solo el reemplazo de artefactos antiguos, sino también la incorporación de nuevas luminarias en sectores donde antes la cobertura era insuficiente, ampliando así el alcance del sistema de alumbrado.

bacheo Trabajos de bacheos y nuevos badenes, avanzan en puntos críticos de la ciudad.

Obras viales en marcha

En paralelo, la ciudad también avanza con trabajos vinculados a la infraestructura vial. En este sentido, comenzó la segunda etapa del plan de badenes y bacheo en la intersección de calles Arenales y Don Bosco, una zona de alto tránsito que requería intervención.

Estas tareas se enmarcan en la Licitación Privada N° 5625 y tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y prolongar la vida útil del pavimento. Según se informó, los trabajos tendrán una duración aproximada de 15 días.

Durante este período, se implementó un corte parcial de tránsito entre las 8 y las 18, afectando media calzada. Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización para evitar inconvenientes.

Las intervenciones incluyen la reparación de badenes y baches con hormigón, una técnica que permite mayor resistencia frente al desgaste generado por el tránsito constante.

El plan de mantenimiento vial no se limita a un solo sector. Actualmente, los trabajos también continúan en la intersección de Esquiú y Discépolo, mientras que ya fueron finalizados en San Martín y Kennedy, donde se ejecutaron tareas similares.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca dar respuesta a reclamos históricos de vecinos y mejorar las condiciones de circulación en distintos barrios de Cipolletti.