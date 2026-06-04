Varicela: qué pasa en Cipolletti y por qué los adolescentes están expuestos

El área de epidemiología local describió el estado de circulación del virus en Cipolletti y detalló los protocolos y recomendaciones a seguir.

El brote de varicela que se registró en las últimas horas en Fernández Oro, obligó al sistema de salud de Cipolletti a emitir recomendaciones.

La confirmación de un brote de varicela en el CET N°27 de Fernández Oro puso en movimiento a los equipos de salud y educación de toda la región del Alto Valle . Veinte estudiantes del establecimiento secundario fueron diagnosticados con la enfermedad, y uno de ellos se encuentra actualmente internado en terapia intensiva tras desarrollar una de sus formas más graves: la varicela hemorrágica , una variante que compromete la coagulación de la sangre y puede derivar en sangrados severos.

El caso del alumno hospitalizado encendió las alarmas, no solo en Fernández Oro sino en toda la región, e impulsó a las autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro a revisar protocolos y emitir recomendaciones específicas para los establecimientos educativos de la zona.

En la actualidad, un adolescente se encuentra internado en el hospital de Cipolletti por un cuadro de varicela hemorrágica.

Por qué los adolescentes son el grupo más vulnerable

Desde el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, la epidemióloga Silvana Ciancia explicó a LM Cipolletti la dinámica de la enfermedad y el motivo por el cual los adolescentes aparecen como el grupo más afectado en estos brotes. "Los adolescentes tienen una sola dosis que los cubre porque no entraron en el esquema de dos dosis", señaló la profesional, en referencia a una brecha en la cobertura vacunal que explica, en gran medida, la vulnerabilidad de esta franja etaria frente a la circulación del virus.

La vacuna contra la varicela, elaborada con virus vivos atenuados, fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2015, con una primera dosis a los 15 meses de vida. Recién en 2022 se sumó una segunda dosis al ingreso escolar, a los 5 años. Esto significa que los adolescentes que hoy cursan la secundaria recibieron solo una dosis en su infancia, y ese esquema incompleto los deja con menor protección ante la exposición al virus varicela-zóster.

La efectividad del esquema de dos dosis es del 88 al 95% para prevenir las formas leves, y de entre el 98 y el 100% para las formas moderadas y graves. Con una sola dosis, esa barrera de protección es notablemente menor.

E.C.P HOSPITAL (54) Desde el sistema sanitario recomendaron completar calendarios de vacunación. Estefania Petrella

Una enfermedad estacional que circula en otoño y primavera

La epidemióloga también contextualizó el momento del año en que se registran estos picos. "Es habitual la circulación en esta época y en primavera", indicó Ciancia, confirmando que el otoño representa uno de los períodos de mayor actividad del virus en la región. Esta estacionalidad es un dato clave para los sistemas de vigilancia epidemiológica, que deben estar atentos a la detección temprana de brotes en establecimientos educativos y entornos cerrados.

El período de incubación de la enfermedad va de 10 a 21 días, y los pacientes son contagiosos desde uno o dos días antes de que aparezcan las lesiones cutáneas y hasta que todas ellas se encuentran en estado costroso. La tasa de ataque entre convivientes susceptibles puede alcanzar entre el 70 y el 90%, lo que explica la rápida diseminación en contextos como aulas y dormitorios compartidos.

Cuándo una varicela se vuelve grave

Frente a la pregunta sobre los casos que se agravan y requieren hospitalización, Ciancia fue precisa. "Como en todas las enfermedades, tenés que ser un huésped susceptible, es decir que se den condiciones para que una enfermedad considerada 'benigna' se agrave. Tenés que tener alguna enfermedad de base que te inmunocomprometa", explicó.

Los grupos de mayor riesgo incluyen personas con VIH/sida, pacientes con leucemia o tumores sólidos, trasplantados, pacientes bajo tratamiento corticoide o inmunosupresor, embarazadas y recién nacidos de madres con varicela. Sin embargo, incluso en niños y adolescentes previamente sanos, pueden presentarse complicaciones como sobreinfecciones bacterianas, fascitis necrotizante, neumonía bacteriana o sepsis.

ECP HOSPITAL (5) En la actualidad no se notificaron casos de varicela en escuelas de CIpolletti. Estefania Petrella

La situación en Cipolletti

Respecto a la ciudad, la epidemióloga aclaró que hasta el momento el área de Educación no informó ningún caso en las escuelas dependientes en Cipolletti. No obstante, señaló una limitación estructural del sistema de vigilancia: las instituciones privadas no tienen obligación de notificar, por lo que su situación real solo se conoce cuando algún paciente se atiende en el hospital público. "En el caso de las escuelas privadas, no notifican, por lo que nunca nos enteramos, excepto que se atiendan con nosotros", precisó.

Sobre la posibilidad de reinfección, la profesional aclaró que quien ya tuvo varicela tiene una protección importante: "Es muy poco probable, aunque si se da es muy atenuada".

Qué deben hacer las escuelas ante un caso confirmado

Las autoridades sanitarias de Cipolletti emitieron un conjunto de recomendaciones para los establecimientos educativos ante la aparición de casos. El protocolo indica aislar a los alumnos con síntomas, quienes no deben asistir a clases ni actividades recreativas hasta que todas las lesiones estén cubiertas por costras y cuenten con el alta médica correspondiente.

Además, se recomienda verificar los esquemas de vacunación del curso afectado, evaluar si los alumnos se encuentran dentro de la población objetivo para recibir la vacuna según el Calendario Nacional vigente, e identificar posibles contactos inmunocomprometidos o embarazadas para definir estrategias de seguimiento. Las medidas de higiene también son centrales: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios y limpieza de superficies de uso común. Las autoridades aclararon que no es necesario el cierre de las instituciones ante el aumento de casos de varicela.