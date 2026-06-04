Robaron dos veces en una escuela con pocas horas de diferencia y se llevaron comida y equipos informáticos

Los ladrones entraron martes y miércoles de madrugada y se apoderaron de alimentos, una computadora y una impresora. Buscan imágenes de cámaras de seguridad.

Personal del Gabinete de Criminalística realizó los trabajos periciales en el establecimiento educativo. Buscan rastros dactilares de los ladrones, como también imágenes de cámaras de seguridad.

Una escuela primaria de General Roca sufrió el ingreso de ladrones hasta el momento desconocidos, que se llevaron alimentos y equipos informáticos . Lo llamativo es que fueron dos hechos que se cometieron con pocas horas de diferencia.

El establecimiento afectado es la Escuela número 95, “General Lorenzo Vinter”, ubicado en la esquina de las calles San Juan y 25 de Mayo, pleno centro de la ciudad.

El primer robo se produjo el martes por la madrugada . Los delincuentes habrían entrado por un ventiluz , y se apoderaron de frascos de mermelada, dulce de leche y bolsas de chocolatada, todos productos destinados al refrigerio de los alumnos, informó el sitio ANRoca.

Volvieron a entrar por el mismo lugar

Pero al otro día y a la misma hora, los intrusos volvieron a irrumpir por el mismo lugar, pero en esa oportunidad se dirigieron al área de la Biblioteca y se llevaron una computadora y una impresora.

Las autoridades educativas realizaron la denuncia en la Comisaría Tercera, por lo que se inició una investigación con la intervención de personal del Destacamento 178. Además, se convocó al equipo del Gabinete de Criminalística, que efectuó los trabajos periciales en busca de indicios para atrapar a los malvivientes. Entre otras tareas rastrearon huellas dactilares en la escena.

También se encuentra analizaban imágenes de cámaras de seguridad de la zona, tanto de espacios públicos como de viviendas y comercios cercanos.

Por el momento no se informó si existen personas identificadas ni si se recuperó alguno de los elementos sustraídos, agregó el mismo medio.

Fue a verificar una moto y recibió la peor noticia

Personal de la Planta de Verificación Automotor detectó una moto con pedido de secuestro vigente durante un trámite de verificación realizado en la ciudad de General Roca.

El procedimiento tuvo lugar cuando un hombre de 50 años se presentó en la dependencia para verificar una moto marca Corven Hunter 150. Al inspeccionar el rodado, los verificadores constataron que las numeraciones identificatorias no presentaban anomalías, informaron fuentes de la Policía.

Moto secuestrada Roca

Sin embargo, al examinar las motopartes y consultar la información en el Sistema Nacional de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), se estableció que una de las piezas poseía un pedido de secuestro activo desde el 3 de agosto de 2024, en el marco de una causa por hurto que era investigada por la Comisaría 21° de General Roca.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía N°5, desde donde se dispuso el secuestro del rodado y de la documentación correspondiente, además del inicio de actuaciones judiciales por el delito de encubrimiento contra el hombre que se presentó a realizar el trámite.