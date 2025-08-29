Dos robos en menos de 24 horas en la Escuela 366: alarma en la comunidad educativa

La Escuela Primaria Nº 366 “Maestra Mónica Judith Almirón”, ubicada en Cipolletti , atraviesa horas de angustia tras haber sido blanco de dos robos consecutivos que dejaron daños materiales, sustracción de alimentos y un fuerte sentimiento de vulnerabilidad en la comunidad educativa.

Los hechos ocurrieron entre el jueves y la madrugada del viernes , en un contexto en el que el establecimiento permanecía cerrado por tareas de fumigación y limpieza preventiva contra plagas.

El jueves por la mañana, alrededor de las 10:30, personal de maestranza y agentes de mantenimiento del Consejo Provincial de Educación (CPE), el secretario y la vicedirectora de la institución ingresaron al edificio luego de la fumigación programada. La jornada tenía como objetivo realizar la ventilación cruzada y la limpieza general tras la intervención contra cucarachas, realizada en cocina, depósito y comedor.

En ese recorrido constataron que el establecimiento había sido violentado y que se habían producido daños en las instalaciones. Entre los elementos sustraídos, de manera preliminar, se verificó el faltante de alimentos básicos destinados al comedor escolar: huevos, verduras, frutas, azúcar y fideos. Se anticipó que en las próximas horas se presentaría un informe detallado con la totalidad de los bienes robados y los destrozos ocasionados.

La fumigación formaba parte de un plan de control de plagas iniciado el 1 de agosto, cuando se detectó la presencia de cucarachas en el área de cocina. Tras una limpieza integral, la última intervención se concretó el 27 de agosto, lo que obligó a suspender las clases para garantizar condiciones sanitarias. El jueves 28 estaba prevista la jornada de higiene posterior, cuando se descubrió el robo.

Policia intervino en la escuela 366 El primer hecho se registró el jueves a las 10.30 cuando ingresó el personal del establecimiento. Gentileza

Segunda intrusión en menos de 24 horas

La situación se agravó en la madrugada del viernes, cuando la escuela volvió a ser vulnerada. A las 00:25, personal policial se comunicó con la vicedirectora para informar sobre un vidrio roto en el SUM, a la altura de la cocina. Al ingresar, se constató que la ventana había sido violentada y que los intrusos habían utilizado una silla para salir del lugar. También se encontró una máquina picadora de carne, aparentemente incompleta, junto a la abertura dañada.

Consultada al respecto, la consejera escolar Beatriz Constantinidis confirmó a LM Cipolletti que los daños ocasionados en el primer registro habían sido solucionados, sin embargo, ante la nueva detección y la reiteración de los robos, durante la madrugada del viernes recorrió dependencias policiales en busca de refuerzo de seguridad. Finalmente, junto con la vicedirectora Marilyn Martín, acudió a la Unidad Nº 79, allí se dispuso que un oficial permaneciera de guardia en el establecimiento, dado el riesgo que representaban el vidrio roto y las rejas dañadas.

robo escuela 366 cipolletti El segundo robo fue detectado en la medianoche del viernes, hasta que personal policial dispuso una consigna durante toda la noche. Gentileza

Clases afectadas y reparaciones de urgencia

La dirección de la escuela informó que este viernes las clases se dictarán solo hasta las 15:00. Luego ingresará personal de mantenimiento para soldar nuevamente las rejas y reponer los vidrios rotos, con el objetivo de restablecer condiciones mínimas de seguridad para estudiantes y docentes.

Desde la comunidad educativa advirtieron que hechos de esta naturaleza no solo deterioran el edificio escolar y su equipamiento, sino que generan un fuerte impacto emocional en los 320 alumnos que asisten a la institución, así como en los trabajadores de la educación.

“Atentan contra el derecho a la educación, afectan la estabilidad emocional de los niños y niñas y dañan el patrimonio común que sostenemos con tanto esfuerzo”, expresaron en un comunicado.