Insólito: condenado por abuso sexual se fugó en plena audiencia judicial

El sujeto escapó tras la resolución de su prisión preventiva. Cortó la tobillera electrónica y huyó. Se desplegó un operativo policial para dar con su paradero.

Un insólito e impactante hecho ocurrió este jueves cuando un joven condenado a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, se fugó en plena audiencia judicial que se realizaba de manera virtual. La instancia había sido convocada para resolver sobre su prisión preventiva y, tras la decisión del juez de otorgarla , el imputado aprovechó la modalidad remota para cortar la tobillera electrónica y escapar.

Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Facundo Plos (26) participaba de la audiencia desde una chacra de su familia en Villa Regina, donde cumplía las medidas cautelares que se le habían impuesto. La audiencia comenzó a las 8 y cerca de las 9, el juez Oscar Gatti resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la inmediata detención del condenado. Sin embargo, antes de que se ejecutara la orden, el joven se desconectó del Zoom, cortó el dispositivo de monitoreo y huyó.

La situación derivó en un amplio operativo de búsqueda que incluyó a efectivos de la Comisaría Quinta, la Brigada de Investigaciones, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la división canes. Desde media mañana se realizaron rastrillajes en inmediaciones del kilómetro Nardini y se allanó el domicilio donde Plos había participado de la audiencia.

facundo plos audiencia fuga villa regina Facundo Plos ya tenía una condena por homicidio culposo en un choque sobre Ruta 22. Su test de alcoholemia había dado positivo.

Los fundamentos de la prisión preventiva

La fiscal del caso, Vanesa Cascallares, había solicitado la prisión preventiva en base a los riesgos procesales existentes. Entre sus argumentos, subrayó que Plos representaba un claro peligro de fuga debido al peso de la condena, a su juventud, a la ausencia de cargas familiares y a los recursos económicos que le permitirían desplazarse tanto dentro como fuera del país.

Cascallares también recordó que el condenado había incumplido en varias ocasiones las medidas cautelares, entre ellas las restricciones de movimiento establecidas en la pulsera electrónica, así como las presentaciones periódicas ante la Justicia. “La tobillera no asegura el control que se requiere para esta instancia del proceso”, advirtió durante su exposición.

En contraposición, el abogado defensor, Damián Torres, se opuso al pedido de prisión preventiva y sostuvo que debían mantenerse las medidas alternativas vigentes, con algunos ajustes en los controles. No obstante, tras un cuarto intermedio, el juez Gatti resolvió a favor del Ministerio Público Fiscal y ordenó la detención inmediata.

Antecedentes penales

El caso adquiere mayor gravedad debido a los antecedentes del prófugo. En febrero de este año, Plos fue condenado a seis años de prisión por un abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2023. La sentencia ya agotó las instancias recursivas a nivel provincial y solo resta la revisión de la Corte Suprema para que quede firme.

Además, el joven posee otra condena previa a tres años de prisión por un homicidio culposo ocurrido en agosto de 2022 sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes. En ese hecho, conducía una camioneta Ford Ranger cuando impactó contra otro vehículo en el que viajaba una familia. Como consecuencia del siniestro vial murió Félix Retamal, de 67 años, y otras tres personas resultaron heridas.

En aquella ocasión, Plos se negó en reiteradas oportunidades a realizar el test de alcoholemia. Horas después, ya en el hospital, un análisis confirmó que tenía 0,74 gramos de alcohol en sangre.

Operativo en marcha

Tras la fuga, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de rebeldía y captura que ordena su inmediata detención y traslado a una unidad penal. En paralelo, la Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo de búsqueda en Regina y localidades cercanas, con refuerzos de distintas unidades.

Fuentes de la investigación remarcaron la urgencia de dar con el paradero del prófugo, ya que se trata de un caso de alta sensibilidad social en el que confluyen dos condenas: una por abuso sexual y otra por homicidio culposo.