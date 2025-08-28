La decisión de la CONMEBOL sobre Independiente y Universidad de Chile que podría sorprender

El periodista Mariano Antico brindó una información que no se barajaba hasta el momento en Closs Sports.

La situación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana sigue siendo incierta , mientras la CONMEBOL analiza los incidentes que motivaron la suspensión del encuentro. La audiencia se realizará el próximo martes y se espera que la resolución se conozca durante la semana.

Según el periodista Mariano Antico para Closs Sports en Splendid AM990, no se descarta ninguna alternativa : el partido podría reanudarse, eventualmente a puertas cerradas , o incluso trasladarse a otra sede fuera de Argentina . Hasta el momento no hay indicios sobre si se jugarán los 43 minutos restantes del encuentro.

El encuentro fue suspendido por incidentes protagonizados por los hinchas de la U de Chile . Los disturbios que se produjeron posteriormente con los simpatizantes de Independiente no fueron observados por árbitros ni veedores, dado que el partido ya había sido cancelado. Este punto está incluido en el descargo presentado por el club argentino ante la CONMEBOL .

Fuentes consultadas indicaron que la Confederación sudamericana busca evitar que un equipo avance directamente a semifinales sin disputar el encuentro, por lo que todas las alternativas están siendo evaluadas.

La decisión definitiva podría implicar la reanudación del partido bajo nuevas condiciones o el traslado de la sede, lo que generará un impacto en la programación del torneo y en la planificación de ambos clubes.

Independiente-Hinchas

Independiente volverá a jugar este viernes, luego de la batalla entre sus barrabravas y los de Universidad de Chile, cuando visite a Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 21:15, en el Estadio Juan Domingo Perón, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Independiente llega a este encuentro en un momento muy delicado, ya que tuvo un arranque de semestre verdaderamente para el olvido. Los dirigidos por Julio Vaccari quedaron eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina al caer 2-0 ante Belgrano de Córdoba, mientras que en lo que va del Torneo Clausura todavía no pudieron sumar de a tres.

Un jugador de Universidad de Chile rompió el silencio

Con una resolución pendiente por parte de la CONMEBOL, el mediocampista ofensivo chileno Lucas Assadi manifestó su opinión sobre la posible eliminación de Independiente que derivaría en la clasificación de Universidad de Chile.

“La palabra no es sentirnos clasificados, creo que sí lo merecemos por todas las cosas que han pasado”, manifestó Lucas Assadi en conferencia de prensa.

La opinión del integrante de U despertó una fuerte polémica en las redes sociales. Los sectores relacionados al elenco chileno estuvieron de acuerdo, pero los usuarios identificados con el equipo de Avellaneda salieron a mostrar su descontento ante semejante declaración que deja en claro la postura del único futbolista que convirtió en el partido de ida, un resultado que benefició al elenco chileno en el resultado global.

En cuanto a los hechos en sí, en los próximos días, CONMEBOL deberá tomar una tajante decisión al respecto. Lo que quedó claro es que los dos equipos provocaron disturbios en el Libertadores de América, todo dependerá de la óptica del ente sudamericano.

Dentro de las posibilidades se baraja: una descalificación de Independiente o la U de Chile; y una descalificación de ambas instituciones, un escenario que enviaría automáticamente a Alianza Lima de Perú a la semifinal de la Copa Sudamericana.