Corridas y empujones: Karina Milei fue evacuada en el cierre de campaña en Corrientes
La caravana de La Libertad Avanza fue interrumpida por manifestantes en la previa de las elecciones a gobernador. La custodia evacuó a los dirigentes y se registraron dos arrestos.
La recorrida de La Libertad Avanza en Corrientes terminó con incidentes a pocos días de las elecciones provinciales. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participaban de una caravana junto al candidato libertario Lisandro Almirón cuando un grupo de manifestantes interrumpió el acto.
De acuerdo a lo informado por medios nacionales, hubo empujones y gritos que derivaron en la evacuación de los dirigentes en vehículos oficiales. El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal, con apoyo de la Policía de Corrientes.
Los incidentes se produjeron en una zona donde, en los días anteriores, organizaciones habían realizado protestas por reclamos en partidas destinadas a discapacidad. Según reconstrucciones posteriores, algunos de esos grupos se sumaron a la movilización para frenar el avance de la caravana libertaria.
En ese contexto, seguidores de La Libertad Avanza habrían respondido, lo que escaló la situación y motivó la intervención policial. Dos personas resultaron detenidas y se investiga su vínculo con organizaciones políticas locales.
El influencer Iñaki Gutiérrez, que formaba parte de la comitiva, señaló que uno de los manifestantes golpeó un auto oficial. “Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial”, expresó.
Después de Lomas de Zamora
El hecho en Corrientes ocurrió a menos de 24 horas del ataque contra la caravana que encabezaba el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, donde también resultaron detenidas tres personas identificadas por la justicia. En ese episodio, los agresores arrojaron objetos contra los vehículos oficiales y las fuerzas de seguridad debieron evacuar al mandatario.
Elecciones en Corrientes
La provincia elegirá el próximo domingo a su nuevo gobernador, en unos comicios donde el oficialismo provincial buscará retener el poder y los libertarios intentarán consolidar su espacio con la candidatura de Lisandro Almirón.
