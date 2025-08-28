Dolor por la muerte de un funcionario rionegrino que conmovió al gobernador y al intendente
A sus 39 años, su repentina partida generó conmoción en la función pública y también en el ámbito político de Río Negro.
El funcionario de 39 años murió este jueves a causa de una descompensación cardíaca. Su partida generó conmoción en el ámbito político y social de la provincia. Juan Durán nació en la localidad de Godoy y a lo largo de su carrera ocupó distintos cargos en la administración pública rionegrina.
Durán fue director de Coordinación Territorial del Alto Valle y Valle Medio en el Ministerio de Seguridad, y también se desempeñó en el área de Acción Comunitaria del ex Ministerio de Desarrollo Humano, durante el gobierno de Arabela Carreras.
Con la asunción del gobernador Alberto Weretilneck, fue designado al frente del Centro Administrativo de General Roca. Además, presidió el Movimiento Patagónico Popular (MPP) y trabajó en medios radiales de la provincia.
Desde el Centro Administrativo, Durán mantuvo vínculos con distintas organizaciones de la comunidad y coordinó la llegada del programa Cerca, que permite el traslado de oficinas provinciales para facilitar trámites a los ciudadanos.
Mensaje del gobernador Weretilneck
El gobernador Alberto Weretilneck expresó su pesar a través de un mensaje oficial: “con profundo dolor despedimos a Juan Durán, director del Centro Administrativo de General Roca. Un compañero comprometido con la gestión pública y con una fuerte identidad en el Movimiento Patagónico Popular.
Acompañamos en este momento de dolor a su familia, a sus amigos y a todos quienes compartieron con él la vocación de trabajar por nuestra provincia”.
El mensaje del intendente Rodrigo Buteler
Algunas horas después de la fatídica noticia, el intendente Buteler despidió a Durán: Un militante comprometido que dedicó su vida a fortalecer el proyecto político de nuestro espacio, siempre trabajando por el desarrollo y la unidad de la provincia".
"Desde Cipolletti acompañamos a su familia, amigos y compañeros del MPP y JSRN en este doloroso momento, reconociendo el camino que supo construir con convicción y compromiso" cerró.
Durán estaba casado y era padre de dos hijos. Su muerte causó conmoción entre colegas, dirigentes políticos y referentes sociales, quienes destacaron su compromiso y trayectoria en la gestión pública.
