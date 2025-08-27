Dolor por la muerte de Normita, una querida docente de la región

Falleció en las últimas horas y varias instituciones de la zona, compañeras y alumnos la despiden y lloran en redes sociales.

La muerte de Norma, otro golpe para el ámbito educativo de la región.

La comunidad educativa de la región despide con dolor a Norma Menaldi , ex directora de la ESRN 71 de Allen y de extensa trayectoria que falleció en las últimas horas en su ciudad, Villa Regina . Tantos las instituciones educativas donde dejó huella como sus seres queridos y amigos le dedican sentidas palabras a la entrañable docente en redes sociales y piden orar por ella.

La ESRN 71 de Allen expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su directora titular, una referente muy querida dentro del ambiente educativo.

En un comunicado oficial, la escuela destacó que su labor estuvo marcada por “la responsabilidad, la calidez humana y la firme convicción de que la escuela es un espacio de construcción colectiva”.

Embed

“Su legado dejó una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, colegas y seres queridos en este doloroso momento, y expresamos nuestro reconocimiento por su valioso aporte, que permanecerá vivo en la memoria de quienes tuvimos el honor de compartir con ella”, señalaron desde la institución".

Finalmente, invitaron "a toda la comunidad a recordarla con respeto y gratitud, resaltando el camino de compromiso y dedicación que dejó en la vida escolar".

Las redes sociales se llenaron de mensajes. Uno de los más emotivos fue el de Carmen Pino. "Mucha tristeza enterarme de tu partida querida amiga Norma Menaldi. Siempre te recordaré como una gran compañera de trabajo, todo lo hacías con pasión, compromiso y responsabilidad", expresó destacando la calidad humana y profesional de la docente fallecida.

Embed

Luego recordó el camino recorrido juntas y la trayectoria de Menaldi. "Fuiste mi excelente coordinadora interdisciplinar en la escuela. Recuerdo para los actos escolares cuándo cantabas temas folklóricos con esa hermosa voz que tenías y te acompañaba Osvaldo con la guitarra y en el canto. Cuando tuve el accidente asumiste como vicedirectora dejando una huella en el colegio Cem Huergo Emilio Perez, hoy Esrn Emilio Perez. Concursaste para un cargo directivo y te fuiste como directora a Allen", recordó.

"A poco tiempo de jubilada sufriste terrible problema de salud donde un virus afectó tu cerebro y estabas saliendo adelante, ya despacito caminando, con el cuidado de Osvaldo Gomez y tu hija Josefina Gomez , Sol Gomez. Una alegría inmensa me dio cuando después de tanta rehabilitación nos encontramos para un evento en el Cine Círculo Italiano y me pudiste reconocer. Que en Paz Descances Normita, siempre te recordaré con mucho cariño. Una gran persona, una gran madre, una luchadora de la vida. Un abrazo enorme a su familia", culminó.

La muerte del docente en un partido de fútbol

El mundo de la docencia viene de golpe en golpe. Es que a la partida de Norma se suma a la de Héctor González, el maestro fallecido este sábado tras descompensarse en el entretiempo de un partido del torneo comercial Don Pedro en Cipolletti.

Apodado El Sanjua, el infortunado vecino estaba radicado en Cinco Saltos y actualmente ocupaba la secretaría de la Escuela 206 de la vecina ciudad. Fue funcionario municipal entre 2015 y 2019.

"La comunidad educativa de la Escuela N°206 comunica con profundo dolor, el fallecimiento del docente Hector González. Nuestro querido profe Héctor o Sanjua como muchos le decían. Siempre serás recordado con mucho cariño profe. Tu sonrisa, alegría y palabras quedan guardadas en cada uno de nosotros. Hasta siempre", lo despidió la entidad educativa en la que cumplía funciones.

DON PEDRO- FALLECIDO-2

“La agrupación Azul Arancibia Unter Cinco Saltos despide con profundo dolor al compañero Hector Gonzales "Sanjua". Que en paz descanses querido compañero. Acompañamos a familiares y amigos. QEPD. Hasta Siempre”, publicó a la vez esa institución.

Ese posteo derivó en numerosos y sentidos comentarios, repletos de congoja. “Tristísima noticia. Cuánto te voy a extrañar compa. Abrazo inmenso a su familia”, publicó Silvia.

“Compañero cuanta tristeza por tu partida. Buen compañero y sobre todo buena persona”, escribió, por su parte, Eva.

“Que amarga noticia. Q.E.P.D Sanjua, querido amigo. Dios te reciba en sus brazos y que descanses eternamente”, lamentó José.

“No lo puedo creer Héctor, que en paz descanses compa”, le dedicó unas palabras Andrea, incrédula tras tremenda noticia.

Y así se repetían los saludos de personas conmovidas que lo valoraban como compañero y persona. “Que horror”, “que triste noticia”, “descansa en paz Sanjua querido”, se reiteraron los saludos.