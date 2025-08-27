Por qué la FIFA sancionó al estadio de River

Al mismo tiempo que se dieron a conocer los valores de las entradas para ver a la Selección, se comunicó la sanción que sufrió el Monumental.

La Selección Argentina se prepara para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Scaloneta jugará ante Venezuela el 4/9 y desde este martes larga una preventa exclusiva de entradas y desde el miércoles estarán disponibles para el público en general. En ese contexto, se dio a conocer el motivo por el que la AFA anunció tan tarde el sistema de venta y los precios de los tickets, y esto tiene que ver con una sanción impuesta por parte de la FIFA a la cancha de River .

La AFA comunicó que la venta de entradas se realizará exclusivamente de manera on line, a través del sitio www.deportick.com. Este martes podrán conseguirlas únicamente con tarjetas American Express y desde el miércoles estará disponible para el resto de los espectadores. El canje de tickets para todos los sectores se realizará en las boleterías del estadio MAS Monumental, entre el sábado 30 y el miércoles 3 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana.

También se pueden obtener entradas digitales, disponibles desde las 20 hs del miércoles. La venta se realizará a través del portal www.afatickets.com.ar, que utiliza el mismo sistema de seguridad implementado por FIFA y UEFA. Son entradas que se entregan directamente en el celular y el acceso es con código QR.

image

Pero, a todo esto, las entradas salen a la venta a sólo nueve días del encuentro contra Venezuela. Esto se debió a que la AFA estaba negociando con FIFA para reducir una sanción relacionada con cantos racistas en el último encuentro, frente a Colombia.

La sanción de la FIFA al Más Monumental

"En el marco de la sanción impuesta por la FIFA vinculada a cánticos homofóbicos y discriminatorios en el último partido de la Selección Argentina ante Colombia, se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones", informó la Asociación del Fútbol Argentino en un comunicado.

"Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios", agregó.

image

Por último, indicó que "La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste".

De esta manera, se dio a conocer la sanción que la FIFA le impuso al Monumental de cara a la próxima fecha de Eliminatorias. También, que la AFA, encabezada por Chiqui Tapia, estuvo hasta último momento trabajando al máximo para reducir el impacto de la sanción.

La Selección Argentina llega al partido contra Venezuela como líder con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil (25), y con la Vinotinto (18) todavía en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, al figurar en la séptima colocación, plaza que otorga un pasaje al Repechaje.