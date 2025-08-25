A Cravero le dieron cuatro fechas de suspensión y puso en duda su continuidad en el fútbol después de Cipo

El técnico de Cipo no pudo estar en el banco por estar sancionado y habló después del empate contra Costa Brava.

La nota que el Chango Cravero le dio a LU19 apenas terminado el partido de Cipo frente a Costa Brava , el último domingo en General Pico, tuvo un positivo análisis futbolístico del entrenador y dejó mucha tela para cortar en otro plano. En un contexto de partido parejo, el Albinegro rescató un punto en una cancha difícil, por la sexta fecha de la zona Campeonato del Federal A.

"El primer tiempo me gustó, los fuimos a presionar, les quitamos tres o cuatro veces la pelota en la salida, estuvimos cerca de convertir. Ellos también juegan, fue un partido bastante parejo. Por momentos lo tuvimos nosotros y por momentos ellos", comenzó diciendo el DT a Elio Díaz de "El Bunker Deportivo".

Pero lo más fuerte de la entrevista vino después, cuando el técnico -que no podrá estar en el banco en lo que queda de la zona Campeonato por resolución del Tribunal de Disciplina- confesó su frustración por lo que pasa con los arbitrajes.

Las cuatro fechas de suspensión y una frase contundente

El árbitro Cristian Rubiano, protagonista de fallos que perjudicaron a Cipo, lo expulsó contra Villa Mitre y el Consejo Federal se basó en su informe para darle cuatro fechas de suspensión.

"Lamentablemente estamos los miércoles mirando a ver quién dirige. La verdad que yo al árbitro no le dije nada y me pusieron como que le quería pegar tres tiros en la cabeza. Me dan cuatro fechas", dijo Cravero consultado sobre el tema.

"Hace diez años que no me echaban, creo. Pero bueno, el fútbol argentino está así y a veces uno se pone a pensar si vale tanto el sacrificio, la mala sangre que se hace. Si vale la pena, porque en realidad cuando te quieren matar, te matan", relató con crudeza.

"Después de este campeonato seguramente me voy a poner a pensar bien qué quiero hacer, porque estas cosas cansan", sentenció el Chango indignado.

Cravero no es un técnico más en la categoría. Ha sido campeón, ascendió y además recorrió el fútbol de primera como futbolista muchos años.

Junto con los dirigentes armó este Cipo que fue por lejos el mejor de la fase regular del torneo y que se ha visto claramente perjudicado por los fallos arbitrales. Su palabra pasa desapercibida.

Lo que viene contra Bolívar

Al mismo tiempo, Cravero dejó en claro que mientras esté en Cipo no bajará los brazos. Sabe que más allá de las evidentes piedras en el camino, él y su plantel van a dejar hasta la última gota de sudor por el club que confió en ellos y que el domingo que viene será local de Bolívar, uno de los candidatos al ascenso desde todo punto de vista.

"Seguramente va a ir mucha gente, es un partido que tenemos que quedarnos sí o sí con los tres puntos. Hay que seguir mejorando. Si no se da en esta etapa, hay que estar bien para lo que viene. Tenemos que estar tranquilos, más atentos, nos están haciendo goles más por errores nuestro que por virtudes del rival y en esta clase de torneos no lo tenés que hacer", finalizó el técnico albinegro.