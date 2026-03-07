El clima en Cipolletti

LMCipolletti Turismo Carretera

TC en Viedma: Cuánto cuesta comer y qué pilotos venden más

Ante una multitud en la capital povincial se vive la segunda fecha de la categoría más importante del país. Los precios de la gastronomía y el merchandising.

Asado y pasión tuerca

Asado y pasión tuerca, un combo perfecto en el fin de semana del TC en Viedma.

El Turismo Carretera pone segunda en Viedma este fin de semana y uno de los principales interrogantes tiene que ver con cuánto cuesta comer en el predio rionegrino.

Franco, encargado de un puesto gastronómico, contó: "acá tenemos bondiola, ojo de bife y choripanes y arrancamos el fuego a las 6 y media bien temprano. La gente elige más carne, la venta de los choris bajó. El sanguche de carne de bondiola o de ojo de bife cuesta 20 mil pesos, mientras que el chori está 10 mil pesos, acompañado con la clásica criolla o chimichurri".

En relación a las bebidas, aguas y gaseosas de medio litro cuestan $4.000, de litro $8.000, una lata de cervezas $6.000 y un vaso de fernet $12.000.

También están los fanáticos del TC que se arman su propio asadito. Foto de archivo.

En tanto, en cuanto al merchandising y la indumentaria, lo que más se vende consigna el portal Noticias Net es la ropa de Mariano Werner de Ford y del actual campeón de Chevrolet, Agustín Canapino.

Respecto a las gorras, los valores son de entre $20.000 y $30.000 y las remeras $25.000.

Cronograma del Turismo Carretera Fecha 2 – Viedma

Domingo 8 de marzo

10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)

