La nueva ilusión: así quedó el fixture para Cipo en el Federal A
El Albinegro recorrerá 11.800 kilómetros en la primera fase del torneo, menos que la temporada pasada.
Mientras el plantel de Cipo continúa con la pretemporada y está en las últimas tres semanas previas al comienzo del torneo, el plantel del Chango Cravero ya sabe cómo será su recorrido por la primera fase del Federal A. Este martes se confirmó el formato del certamen que comenzará el 22 de marzo y también el orden de los partidos.
En el Albinegro ya sabían del cambio de rivales respecto de las últimas dos temporadas pero ahora las certezas se completaron. El inicio del torneo para el Capataz será lejos de casa visitando a Atenas de Río Cuarto, un equipo con el que el año pasado empató sin goles en el final de la zona Campeonato.
Te puede interesar...
Recién el 29 de marzo llegará el primer partido en La Visera, cuando Cipo reciba a San Martín de Mendoza. Luego visitará a Huracán Las Heras y posteriormente será local de Costa Brava.
El primer choque contra Deportivo Rincón será de visitante y por la quinta fecha, en una cancha en la que todavía Cipo no ganó desde comparte categoría con el León.
Después vendrán los partidos contra FADEP en La Visera, Argentino en Monte Maíz y Juventud Unida en San Luis. El noveno capítulo lo encontrará a Cipo con fecha libre y a partir del décimo se invertirán las localías.
Los 11.800 kilómetros a recorrer en la primera fase lo ponen a Cipo como el tercer equipo del Federal A que más distancia va a recorrer en la etapa inicial del certamen.
Fixture de la zona 3 del Federal A
Fecha 1 (22 de Marzo)
Costa Brava - FADEP
Huracán Las Heras - Argentino (MM)
San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario
Atenas (RC) - Cipolletti
LIBRE: Deportivo Rincón.
Fecha 2 (29 de Marzo)
Cipolletti vs Atlético Club San Martín
Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras
Argentino Monte Maíz vs Costa Brava
FADEP vs Deportivo Rincón
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 3 (5 de Abril)
Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz
Costa Brava vs Juventud Unida Universitario
Huracán Las Heras vs Cipolletti
Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto
Libre: FADEP
Fecha 4 (12 de Abril)
Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
Cipolletti vs Costa Brava
Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
Argentino Monte Maíz vs FADEP
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 5 (19 de Abril)
FADEP vs Juventud Unida Universitario
Deportivo Rincón vs Cipolletti
Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 6 (26 de Abril)
Atlético Club San Martín vs Costa Brava
Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
Cipolletti vs FADEP
Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 7 (3 de Mayo)
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 8 (10 de Mayo)
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
Fecha 9 (17 de Mayo)
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
Leé más
Sueño cumplido: los tres pibes de Cipo que firmaron su primer contrato
Qué piensan los jugadores de Cipo del cambio de zona en el Federal A
Después de ser el capitán de Cipo, Yair Marín jugará la Liga Confluencia
Noticias relacionadas
Lo más leído