La nueva ilusión: así quedó el fixture para Cipo en el Federal A

El Albinegro recorrerá 11.800 kilómetros en la primera fase del torneo, menos que la temporada pasada.

Mientras el plantel de Cipo continúa con la pretemporada y está en las últimas tres semanas previas al comienzo del torneo, el plantel del Chango Cravero ya sabe cómo será su recorrido por la primera fase del Federal A . Este martes se confirmó el formato del certamen que comenzará el 22 de marzo y también el orden de los partidos.

En el Albinegro ya sabían del cambio de rivales respecto de las últimas dos temporadas pero ahora las certezas se completaron. El inicio del torneo para el Capataz será lejos de casa visitando a Atenas de Río Cuarto , un equipo con el que el año pasado empató sin goles en el final de la zona Campeonato.

Recién el 29 de marzo llegará el primer partido en La Visera, cuando Cipo reciba a San Martín de Mendoza. Luego visitará a Huracán Las Heras y posteriormente será local de Costa Brava.

El primer choque contra Deportivo Rincón será de visitante y por la quinta fecha, en una cancha en la que todavía Cipo no ganó desde comparte categoría con el León.

Después vendrán los partidos contra FADEP en La Visera, Argentino en Monte Maíz y Juventud Unida en San Luis. El noveno capítulo lo encontrará a Cipo con fecha libre y a partir del décimo se invertirán las localías.

Los 11.800 kilómetros a recorrer en la primera fase lo ponen a Cipo como el tercer equipo del Federal A que más distancia va a recorrer en la etapa inicial del certamen.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (97) Sebastián Fariña Petersen

Fixture de la zona 3 del Federal A

Fecha 1 (22 de Marzo)

Costa Brava - FADEP

Huracán Las Heras - Argentino (MM)

San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario

Atenas (RC) - Cipolletti

LIBRE: Deportivo Rincón.

Fecha 2 (29 de Marzo)

Cipolletti vs Atlético Club San Martín

Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras

Argentino Monte Maíz vs Costa Brava

FADEP vs Deportivo Rincón

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 3 (5 de Abril)

Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz

Costa Brava vs Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs Cipolletti

Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto

Libre: FADEP

Fecha 4 (12 de Abril)

Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras

Cipolletti vs Costa Brava

Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón

Argentino Monte Maíz vs FADEP

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 5 (19 de Abril)

FADEP vs Juventud Unida Universitario

Deportivo Rincón vs Cipolletti

Costa Brava vs Atenas Río Cuarto

Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 6 (26 de Abril)

Atlético Club San Martín vs Costa Brava

Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón

Cipolletti vs FADEP

Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 7 (3 de Mayo)

Argentino Monte Maíz vs Cipolletti

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín

Costa Brava vs Huracán Las Heras

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 8 (10 de Mayo)

Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón

Atlético Club San Martín vs FADEP

Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Juventud Unida Universitario

Libre: Costa Brava

Fecha 9 (17 de Mayo)

Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto

Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín

FADEP vs Huracán Las Heras

Deportivo Rincón vs Costa Brava

Libre: Cipolletti

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti