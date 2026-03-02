El clima en Cipolletti

Cipolletti
LMCipolletti asfalto

Avanza el mega plan de asfalto en Cipolletti: ya se ejecutan 214 cuadras y suman nuevos trabajos

La ciudad avanza con uno de los planes de pavimentación más ambiciosos de los últimos años, con obras simultáneas en varios barrios y más asfalto en camino.

Ya se ejecutan la primera y segunda etapa de las 214 cuadras previstas. 

El Plan de Pavimento pisa el acelerador en Cipolletti. Mientras se ejecutan la primera y segunda etapa de las 214 cuadras previstas, el cronograma avanza a paso firme y suma nuevos trabajos en distintos puntos clave de la ciudad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas confirmaron la agenda prevista del 2 al 6 de marzo, con intervenciones que impactarán directamente en la circulación y en los servicios básicos de varios barrios.

Las obras que ya están en marcha

  • Calle Mosconi: se trabaja en el corte de la subrasante, la base fundamental sobre la que se apoya la estructura del pavimento. Es una etapa clave para garantizar la durabilidad del asfalto.

  • Calle Nahuel Huapi: se colocará un tramo de cloaca entre Teniente Ibáñez y Alem, mejorando la infraestructura sanitaria del sector.

  • Calle Chile: continúan las conexiones de agua, paso previo indispensable antes del asfaltado definitivo.

  • Teniente Ibáñez: el viernes 6 de marzo está previsto el inicio de la colocación de asfalto, uno de los trabajos más esperados por los vecinos.

Un plan ambicioso: 500 cuadras con fondos municipales

El plan de asfalto que impulsa la actual gestión contempla la ejecución de 500 cuadras en total, financiadas con presupuesto 100% municipal. La intervención no solo mejora la transitabilidad, sino que también impacta en la seguridad vial, el valor de las propiedades y la calidad de vida de los vecinos.

Con maquinaria en distintos frentes y un cronograma activo, la ciudad vive uno de los programas de pavimentación más amplios de los últimos años.

Cipolletti anunció una megaobra que pondrá fin a las inundaciones en tres calles claves

El agua dejará de ser un problema crónico en tres sectores neurálgicos de la ciudad. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler anunciaron una obra de gran magnitud: el entubado de los desagües pluviales a cielo abierto en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas, una intervención que promete cambiar para siempre la fisonomía urbana de Cipolletti.

La iniciativa apunta a resolver uno de los reclamos históricos de vecinos y comerciantes: las inundaciones y anegamientos cada vez que llueve, incluso con precipitaciones de baja intensidad. Con el nuevo sistema, el agua será conducida de forma ordenada, reduciendo desbordes, mejorando la transitabilidad y eliminando focos de agua estancada.

Pero no será solo una obra hidráulica. El proyecto incluye, después del entubado, asfalto y la creación de un paseo urbano que transformará completamente el entorno.

El 9 de abril licitamos y, detrás de eso, Provincia y Municipio vamos a asfaltar y hacer un Paseo Urbano espectacular. Es una obra que va a cambiar para siempre la ciudad de Cipolletti”, adelantó Buteler.

