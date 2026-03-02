Avanza el mega plan de asfalto en Cipolletti: ya se ejecutan 214 cuadras y suman nuevos trabajos

La ciudad avanza con uno de los planes de pavimentación más ambiciosos de los últimos años, con obras simultáneas en varios barrios y más asfalto en camino.

Ya se ejecutan la primera y segunda etapa de las 214 cuadras previstas.

El Plan de Pavimento pisa el acelerador en Cipolletti . Mientras se ejecutan la primera y segunda etapa de las 214 cuadras previstas , el cronograma avanza a paso firme y suma nuevos trabajos en distintos puntos clave de la ciudad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas confirmaron la agenda prevista del 2 al 6 de marzo , con intervenciones que impactarán directamente en la circulación y en los servicios básicos de varios barrios.

El plan de asfalto que impulsa la actual gestión contempla la ejecución de 500 cuadras en total , financiadas con presupuesto 100% municipal . La intervención no solo mejora la transitabilidad, sino que también impacta en la seguridad vial, el valor de las propiedades y la calidad de vida de los vecinos.

Teniente Ibáñez: el viernes 6 de marzo está previsto el inicio de la colocación de asfalto, uno de los trabajos más esperados por los vecinos.

Calle Nahuel Huapi: se colocará un tramo de cloaca entre Teniente Ibáñez y Alem, mejorando la infraestructura sanitaria del sector.

Calle Mosconi: se trabaja en el corte de la subrasante, la base fundamental sobre la que se apoya la estructura del pavimento. Es una etapa clave para garantizar la durabilidad del asfalto.

Con maquinaria en distintos frentes y un cronograma activo, la ciudad vive uno de los programas de pavimentación más amplios de los últimos años.

Cipolletti anunció una megaobra que pondrá fin a las inundaciones en tres calles claves

El agua dejará de ser un problema crónico en tres sectores neurálgicos de la ciudad. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler anunciaron una obra de gran magnitud: el entubado de los desagües pluviales a cielo abierto en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas, una intervención que promete cambiar para siempre la fisonomía urbana de Cipolletti.

La iniciativa apunta a resolver uno de los reclamos históricos de vecinos y comerciantes: las inundaciones y anegamientos cada vez que llueve, incluso con precipitaciones de baja intensidad. Con el nuevo sistema, el agua será conducida de forma ordenada, reduciendo desbordes, mejorando la transitabilidad y eliminando focos de agua estancada.

Pero no será solo una obra hidráulica. El proyecto incluye, después del entubado, asfalto y la creación de un paseo urbano que transformará completamente el entorno.

“El 9 de abril licitamos y, detrás de eso, Provincia y Municipio vamos a asfaltar y hacer un Paseo Urbano espectacular. Es una obra que va a cambiar para siempre la ciudad de Cipolletti”, adelantó Buteler.