UPD con números que preocupan: 168 infracciones y casi 50 vehículos retenidos en Cipolletti

Los festejos por el Último Primer Día dejaron un saldo que encendió alertas: 168 infracciones y decenas de autos y motos fuera de circulación.

Durante los controles hubo 47 vehículos retenidos en Cipolletti.

Los festejos por el Último Primer Día (UPD) dejaron un saldo contundente en Cipolletti : 168 actas de contravención, 47 vehículos retenidos y casos de alcoholemia positiva que superaron ampliamente el límite permitido .

Los controles preventivos de tránsito y alcoholemia se reforzaron desde el 25 de febrero hasta el lunes 2 de marzo inclusive, en un operativo conjunto entre la Dirección de Tránsito y la Policía, desplegado en puntos estratégicos de la ciudad.

En apenas seis días se labraron 168 infracciones , se retuvieron 24 autos y 23 motos , y la graduación de alcoholemia positiva más alta registrada fue de 1,28 m/l , una cifra que evidencia el consumo excesivo de alcohol durante los festejos.

El UPD, tradición entre estudiantes que inician su último año del secundario, suele estar acompañado por reuniones y celebraciones nocturnas que derivan en ingesta de alcohol. Por ese motivo, los operativos tuvieron como objetivo principal prevenir incidentes y siniestros viales.

Alcohol Cero y controles estrictos

Desde el municipio recordaron que Cipolletti está adherida a la Ley Nacional N° 27.714 de Alcohol Cero al volante, normativa que prohíbe cualquier graduación alcohólica para conducir y apunta a reducir los factores de riesgo en la vía pública.

Además, remarcaron que en los controles se exige la documentación obligatoria para circular:

Licencia de conducir

Cédula verde

Seguro del vehículo al día

Las autoridades destacaron que los operativos buscan garantizar la seguridad de todos los vecinos, especialmente en fechas sensibles como el UPD, donde el movimiento nocturno y el consumo de alcohol suelen incrementarse.

