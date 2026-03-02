Fuerte despligue en Ferri: desmantelaron un aguantadero en la zona del ferrocarril

El procedimiento se realizó tras denuncias vecinales que alertaban por venta y consumo de droga en la zona del ferrocarril.

El aguantadero fue desmantelado mediante un operativo conjunto entre el Municipio de Cipolletti y la Policía.

Un fuerte operativo conjunto entre el Municipio y la Policía terminó con la retención de un colectivo abandonado que, según denuncias vecinales, era utilizado como aguantadero en la zona del Ferrocarril de Ferri .

La intervención fue encabezada por la Dirección de Comercio junto a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) , tras reiterados reclamos de vecinos que advertían sobre venta y consumo de drogas en el interior del vehículo.

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, confirmó que el colectivo fue retirado del lugar y aseguró que el procedimiento forma parte de un plan más amplio de ordenamiento urbano y prevención del delito. “En conjunto con los vecinos vamos a trabajar en la planificación de un espacio verde para recuperar el sector y evitar hechos delictivos”, señaló.

Un despliegue conjunto con la Muni de Cipolletti

El operativo se enmarca en una serie de acciones para desarticular aguantaderos en distintos puntos de la ciudad. Participaron además efectivos de la Policía de Río Negro y áreas municipales como Servicios Públicos, Protección Civil y la Secretaría de Fiscalización.

Desde el Municipio remarcaron que estos procedimientos continuarán en el marco del plan de reordenamiento y limpieza urbana, con el objetivo central de reforzar la seguridad en los barrios.

Cómo denunciar

Las autoridades recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre aguantaderos o venta de drogas a través de distintos canales:

Fiscalía

Central de Emergencias municipal: 109

Central de Atención al Ciudadano: 147

0800-333-4124 (denuncias por venta de drogas)

Portal oficial de Seguridad de Río Negro

El mensaje fue claro: los operativos seguirán y el foco está puesto en recuperar espacios públicos que, según los vecinos, se habían convertido en puntos de riesgo.

Vecinos querían convertir en una plaza el predio de un aguantadero ubicado en las vías de Ferri

En octubre del año pasado, el terreno ubicado en la toma de las vías de Ferri, en el que, días atrás, ardieron una casilla y un colectivo viejo, los vecinos habían anunciado que construirán una plaza. La casilla, reducida a cenizas, y el colectivo destartalado, rematado por el fuego, eran ocupados por una pareja que los demás pobladores no quieren que vuelva más.

Con ese propósito, un grupo de pobladores ya ha mantenido un par de reuniones para debatir y definir los pasos que se irán dando. Los encuentros se llevaron a cabo recientemente en las instalaciones en construcción de lo que será el salón de usos múltiples y comedor de la organización Ubuntu Ferri.