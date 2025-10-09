Incendiaron un precario colectivo utilizado como casilla que usaban como aguantadero

No hubo denuncia. Las llamas se iniciaron tras un conflicto familiar. Vecinos que acusan a sus ocupantes de delincuentes habrían prendido fuego el antiguo vehículo.

Los vecinos de Ferri aseguraron que el colectivo se utilizaba como aguantadero.

Un conflicto familiar en el que intervinieron otros vecinos terminó con la destrucción total de un viejo colectivo que utilizaban como casilla en un sector de Ferri , el barrio ubicado al norte de Cipolletti, en la zona de chacras.

El rodado, que se encontraba estacionado en un asentamiento situado en inmediaciones de las vías del ferrocarril y la calle 19 Bis , se prendió fuego y todo indica que fue un hecho intencional.

El siniestro se produjo el miércoles por la noche, alrededor de las 20, cuando empezó a arder el antiguo vehículo que se encontraba estacionado en un terreno baldío que no tendría propietario.

toma ferri.jpg Conmoción en Ferri por la muerte del vecino. El cuerpo apareció en una chacra abandonada. Archivo

Dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios local debieron acudir a la emergencia para apagar las llamas. Desde esa dependencia informaron que el colectivo, que funcionaba como vivienda, fue afectado en su totalidad, además de una estructura de madera de 2x2 metros aproximadamente.

Al lugar también concurrieron policías del Destacamento 128, que depende de la Comisaría 32. Su jefe, el comisario Leonardo Barra, informó que no se produjeron personas heridas entre las personas que habitaban el recinto y que tampoco habían recibido ninguna denuncia.

Había bronca entre los vecinos

Presumen que el incendio fue causado por un grupo de vecinos enardecidos porque sostenían que allí residía una pareja que habría cometido robos y hurtos en la humilde barriada, y que además albergaban a desconocidos que también se dedicaban a delinquir.

“Era una aguantadero”, aseveraron. Una de las hipótesis que se maneja es que se produjo una discusión entre los habitantes del colectivo, supuestamente entre familiares, por la desaparición de un teléfono celular.

Ese hecho desató una agarrada que derivó en agresiones físicas. Allí habrían intervenido otras personas que viven en las inmediaciones y todo terminó en el inicio de las llamas. Según los testimonios, habrían utilizado un acelerante para darle mayor vigor a las llamas, porque ardieron en pocos minutos hasta provocar la destrucción total.