La pesadilla e indignación de pasajeros cipoleños olvidados en la ruta

La interminable odisea tuvo lugar a la altura de La Pampa y niños y grandes la pasaron "muy mal". Quejas contra la empresa de colectivos. Y un final de terror.

El micro de la empresa Flecha Bus que pasó por Cipolletti y se quedó en La Pampa.

Un micro de larga distancia de la empresa Flecha Bus que partió de Neuquén con destino a Córdoba y recogió varios pasajeros en Cipolletti sufrió desperfectos mecánicos esta mañana en La Pampa y los viajeros vivieron una verdadera odisea al quedar varados largas horas en la ruta. Cuando parecía que todo se había solucionado, volvieron a quedarse y el final fue digno de una película de terror...

Desde el lugar, Pablo González , propietario de una pescadería de nuestra ciudad, contó en horas de la tarde a LMCipolletti : "estamos desde las 6 acá tirados en la ruta 35, antes de llegar a Realicó, y ya van a ser las tres de la tarde. Esperemos que podamos retomar viaje enseguida porque es un día perdido y no la pasamos nada bien".

El comerciante cipoleño indicó que el tedioso contratiempo se debió a la rotura de una "manguera" , a la vez que responsabilizó a la empresa de transporte por "no hacerse cargo, no nos trajeron ni agua , hubiesen acercado otro colectivo...", denunció indignado.

La terminal donde muchos cipoleños abordaron el micro que se quedó en la ruta.

La bronca de los pasajeros

"Está el mecánico echándole agua, los choferes no tienen nada que ver tampoco. Tuvo que venir la señora del mecánico a traerle agua, muy improvisado todo", se quejó con justa razón en medio de la pesadilla, a la que le quedaban varios capítulos por delante...

Lamentó que "viajan chicos, también gente mayor, todos con mal humor y además nos estamos quedando sin batería". También se refirió a las complicaciones y trastornos que le genera a muchos de ellos no arribar a Córdoba en el horario previsto.

"Yo por ejemplo iba a ver si podía comprar un equipo de refrigeración para la pescadería pero me esperaban a las 15. Igual me tiro el lance y sigo viaje si esto arranca, ojalá los vendedores cordobeses sepan entenderme", finalizó.

Finalmente continuaron viaje pero...

A las 14.50 el propio González le comunicó a este medio que el problema técnico del vehículo fue reparado y de esa manera lograron continuar viaje, en su caso rumbo a Córdoba. La pesadilla rutera parecía que había llegado a su fin. Pero... A las 17.30 el mismo González avisó a LMC que otra vez el micro se rompió en la ruta.

"Tuvimos que hacer dedo, unos 10 nos vinimos de esa manera en otro colectivo. El tema es que a las 21 ya tengo el micro de regreso, un desastre todo", comentó lleno de impotencia. De locos. ¿Les darán respuestas?

Otro escándalo reciente en la ruta

Semanas atrás, un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay.

Ese sería el inicio de una pesadilla. Es que horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el micro no paró en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.

Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.

En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Los pasajeros permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.

Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder.

Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.