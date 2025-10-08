Cuatro demorados por el robo en una obra en construcción que tenía cámaras de seguridad

Las imágenes fueron clave para dar con los sospechosos, que fueron aprehendidos en cuatro allanamientos.

Los cuatro allanamientos se realizaron en la mañana de este miércoles en el barrio Martín Fierro de Fernández Oro.

La Policía de Río Negro realizó este miércoles un operativo por el robo a una obra en construcción en el que demoró a cuatro hombres , de los que tres de ellos son albañiles, además de secuestrar calzados y prendas de vestir que tendrían vinculación con el caso, y un envoltorio que contenía una sustancia blanca que sería cocaína.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana en un sector del barrio Martín Fierro , aledaño a Puente 83, donde causó sorpresa el enorme despliegue de cerca de 20 uniformados que se movilizaban en cuatro patrulleros de la Comisaría 26 y otro de la Comisaría 45 , del Anai Mapu de Cipolletti, que prestó colaboración.

Fuentes de la fuerza informaron que el robo se registró días atrás y que la investigación contó con un aporte de gran relevancia que le permitió detectar a los presuntos autores: el inmueble que están edificando cuenta con un sistema de cámaras de seguridad que captó el momento en que ingresaban los delincuentes y se llevaban algunos materiales.

Robo obra Oro 3

Las imágenes obtenidas les permitió encontrar una pista que llevó a los efectives hasta el barrio Martín Fierro, donde allanaron cuatro viviendas contiguas. En una de ellas, la número 70, aprehendieron a un hombre de 32 años de ocupación albañil, y secuestraron un par de sandalias Crocs color azul oscuro y un buzo tipo canguro color rojo con capucha, como el utilizado por uno de los ladrones.

En la casa 71 también demoraron a un hombre de 34 años e incautaron una bolsa con la sustancia blanca, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

En la 72 los resultados fueron negativos, mientras que en la 73 detuvieron a dos hombres de 29 y 30 años, ambos albañiles, también incautaron un par de Crocs color negro y otra campera tipo buzo con capucha color rojo.

Los cuatro hombres fueron trasladados a la unidad policial de Fernández Oro para su correcta identificación. Posteriormente fueron informados que quedaban sujetos a la causa en la que trabaja la Brigada de Investigaciones Judiciales. Se presumía que, en base a los indicios reunidos, el Ministerio Público Fiscal podría avanzar en la formulación de cargos en las próximas horas.

Recuperaron en Ferri una moto robada en Neuquén

Un procedimiento conjunto entre personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y el Destacamento 128 del barrio Ferri de Cipolletti permitió el secuestro de una motocicleta que registraba pedido de secuestro en la provincia de Neuquén. El operativo tuvo lugar alrededor de las 19:40, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención sobre calle La Alianza.

Moto recuperada Ferri

Durante el recorrido, los uniformados divisaron una motocicleta marca Duke 390 que no tenía patente colocada. Tras identificar al conductor y consultar los datos del rodado, el Comando radioeléctrico informó que la moto tenía pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido el 22 de febrero de 2025, solicitado por la Comisaría 1° de Neuquén.

Ante esta situación, el conductor fue demorado y, junto con la motocicleta, trasladado al Destacamento 128, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.