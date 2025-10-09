Detuvieron a un hombre acusado de masturbarse en un descampado de Cipolletti

Lo descubrió una mujer, que lo increpó y llamó a la Policía. El sospechoso fue liberado porque no pudieron acreditar la existencia de dolo.

El trapito detenido por policías de la Comisaría 32. Lo acusaron de masturbarse en la vía pública. No lo pudieron imputar por exhibiciones obscenas y quedó libre.

Un joven que suele ser visto limpiando vidrios fue detenido por la policía el miércoles por la noche acusado de haberse masturbado a la vista de todo el mundo en un terreno baldío del barrio Almirante Brown de Cipolletti.

El aviso lo hizo una mujer que pasó por el lugar y advirtió al sujeto con los pantalones bajos mientras tomaba una cerveza. Trascendió que, enfurecida, lo increpó y hasta le tiró piedras.

Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría 32 se encontraron con el acusado y la vecina, quien pedía a gritos que lo apresaran, lo que finalmente ocurrió. "Mirá si pasaba mi hija y lo veía", expresó entre otras cosas.

La Esmeralda y Perú

Trasladado a la Unidad policial del barrio La Paz, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, desde donde se inició una causa por el delito de “exhibiciones obscenas”. Paralelamente la mujer hizo la denuncia en la misma dependencia.

Fuentes de la Fiscalía informaron que el sospechoso este jueves recuperó la libertad. Explicaron que no pudieron avanzar con la formulación de cargos porque no pudieron acreditar la existencia del dolo, es decir que no lograron comprobar que su intención era que lo vieran.

Se pudo saber que el hombre está en situación de calle y pasaría sus noches en el descampado donde fue encontrado. Habitualmente suele ser visto en el semáforo de la esquina de Perú y La Esmeralda, donde suele ofrecer sus servicios como trapito. Es conocidos por comerciantes del sector.

Un antecedente en una tienda

Otro caso autosatisfacción personal ocurrió en marzo de 2023 en una tienda ubicada en la esquina de las calles Italia y 9 de Julio. La maniobra la advirtió la dueña del local luego de que se retirara un sujeto que para probarse una prenda de vestir y notaron manchas de semen en el vestidor al que había ingresado.

"Se hizo larga la espera y las cortinas se movían bastante. Le pregunté cómo iba, pero no me di cuenta de nada. Sin embargo, en un momento le pasé una remera y vi que estaba descalzo. Luego sentimos un olor raro y pensamos que venía de las zapatillas. La chica que estaba conmigo me dijo que el hombre estaba completamente desnudo y que nos estaba mirando a las dos por los costados. Llamé a mi esposo y le pedí que se mantuviera en línea", le contó en esa oportunidad la comerciante a LMCipolletti.

Las sospechas se confirmaron cuando el pervertido se retiró y la dueña junto a una empleada se acercaron al probador. "El espejo, justo antes de que él entrara, lo habíamos limpiado. Cuando lo vimos había una huella de su pene, que había apoyado, y un pelo pegado", afirmó la mujer, indignada por la situación. Y eso no es todo, ya que cuando fueron a sacar la alfombra notaron que estaba mojada, por lo que se dieron cuenta de que había eyaculado en la misma.

También hizo la denuncia en la Comisaría 4ta. "Siento que lo peor de todo es no haberme dado cuenta de lo que pasaba, nunca me imaginé. No sabíamos qué hacer, por eso fui a la Policía, hice la denuncia y nos dijeron que no tenían otras similares", agregó. No se supo si luego fue atrapado.