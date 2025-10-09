Por desmanes en La Visera hinchas de Cipo acordaron un resarcimiento y tareas comunitarias

Son 19 barras que pagarán un resarcimiento al club y a los dueños de los autos dañados por piedrazos. Además, realizarán trabajos en la institución.

Los violentos incidentes ocurrieron el domingo 31 de agosto tras el partido entre Cipolletti y Ciudad Bolívar por el Torneo Federal A.

La causa que investiga los disturbios en el Club Cipolletti tras el partido con Ciudad Bolívar por el Torneo Federal A de fútbol, sumó dos nuevos imputados. Además, acordaron el pago de una reparación económica de 2,6 millones y la realización de tareas comunitarias.

La audiencia se realizó este miércoles por la tarde en los tribunales cipoleños, e inició con la formulación de cargos contra dos hombres, sumando un total de 19 imputados, todos integrantes del sector conocido como "La 69" .

Según explicó la Fiscalía en la audiencia, se trata de dos personas que participaron de la audiencia de formulación de cargos del 1 de octubre pasado, pero como llegaron tarde, no se los pudo acusar de manera formal.

La acusación requerida, y que el juez de Garantías aceptó, fue por los delitos de intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad y daños, previstos en los artículos 211, 238 incisos 1°, 2° y 4°, 183, 55 y 45 del Código Penal.

hinchada cipo Acusaron a otro grupo de barras de Cipo por los violentos incidentes en La Visera contra Ciudad Bolívar. Anahí Cárdena

El representante de la Defensa Pública fue quien presentó la solicitud de acceder al beneficio de suspensión de juicio a prueba, una salida alternativa más conocida como probation que permite a una persona imputada evitar el juicio penal si cumple las reglas de conducta.

Detalló que ninguno de los imputados registra antecedentes penales, requisito excluyente para el beneficio.

Entre las pautas de conducta a cumplir mencionó que se acordó entre las partes fijar domicilio, presentarse a firmar en la Oficina Judicial de Cipolletti una vez cada tres meses, y la imposibilidad de verse involucrados en hechos delictivos, abstenerse de consumir alcohol y/o estupefacientes en exceso en la vía pública, sumado al ofrecimiento de reparación económica para las víctimas.

Cancha de Cipo 4

Se trata de un total de seis víctimas; cinco vecinos quienes sufrieron daños de vehículos, y el Club Cipolletti.

En total, la suma que deberán pagar asciende a $2.650.000 en diferentes montos. De ese total, 500 mil pesos serán para el club. Además, dos de las víctimas ofrecieron donar su reparación económica a la entidad deportiva. Los pagos deberán realizarse en el plazo de los próximos 15 días hábiles.

Otra parte del acuerdo hace alusión al cumplimiento de tareas comunitarias en la sede del Club Cipolletti, un total de 50 horas cada uno acreditado por planilla.

Tanto la Fiscalía como la Defensa dijeron que todos los involucrados prestaron conformidad al acuerdo, y el juez dictaminó la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año.

Bronca por el arbitraje y ataque a piedrazos en la platea

La acusación fiscal detalló que los hechos ocurrieron el 31 de agosto pasado, alrededor de las 17:30, cuando un grupo de 40 individuos tras la finalización del partido se acercaron a la zona del acceso a la platea para manifestar su bronca contra el arbitraje, según indicaron desde la agrupación de hinchas posteriormente.

Pero al llegar al lugar situado sobre la calle O' Higgins a pocos metros de las vías del tren, agredieron al personal policial que realizaba tareas de prevención en el sector.

Detención hinchas Cipo En la esquina de Alem y 25 de Mayo se produjeron detenciones luego de los incidentes registrados en la cancha de Cipo. Captura video

Las personas identificadas habrían arrojado piedras y otros elementos contundentes contra los uniformados, las instalaciones del club y vehículos particulares estacionados en el lugar, además de proferir amenazas e insultos que infundieron temor público. En tanto que la policía respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma.

Producto de las agresiones, un oficial de policía resultó con traumatismo encéfalo craneal y escoriaciones varias, lesiones certificadas por personal médico de la Guardia del Hospital de Cipolletti. Además, dos vehículos sufrieron daños materiales.

En el operativo posterior, que se extendió a calles cercanas al estadio, detuvieron a cinco sospechosos, de los cuales tres eran mujeres. La investigación, que contó con imágenes de distintas cámaras de seguridad además de testimonios, permitió identificar al resto de los implicados.